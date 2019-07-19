Политика

14:26 19.07.2019

"Голос" лидирует по расходам на политрекламу в Фейсбуке

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"Голос" лидирует по расходам на политрекламу в Фейсбуке

Партия "Голос" является лидером по расходу средств на предвыборную агитацию в социальной сети Фейсбук , заявляют в Гражданской сети "ОПОРА".

"Больше всего средств на предвыборную рекламу потратила партия "Голос". По нашим подсчетам на избирательную агитацию в сети Фейсбук в период с 24 мая по 15 июля, она израсходовала более $232 тыс.", - сообщил аналитик "ОПОРЫ" Роберт Лорян на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Он обратил внимание на то, что у "Голоса" наиболее молодая аудитория пользователей Фейсбука.

На втором месте по расходам на рекламу в Фейсбуке, по словам Лоряна, занимает партия "Европейская солидарность" – более $200 тыс.

На третьем месте по использованию средств на рекламу в Фейсбуке – политическая партия "Сила права", которая потратила за этот период более $136 тыс.

В то же время, Лорян отметил, что согласно промежуточным финансовым отчетам этих партий расходы их избирательных фондов на агитацию значительно меньше.

"В целом на политическую рекламу с 24 мая по 15 июля по данным Фейсбука в Украине израсходовано более $1 млн. 800 тыс.", - сообщил аналитик.

Теги: #опора #facebook #голос #выборы
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Интерфакс-Украина
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