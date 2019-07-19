Политика

13:31 19.07.2019

"Батькивщина" презентовала 8 первых законопроектов для принятия новым составом парламента

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"Батькивщина" презентовала 8 первых законопроектов для принятия новым составом парламента

Партия ВО "Батькивщина" презентовала первые 8 законопроектов, которые должна принять парламентская коалиция в новом созыве Верховной Рады.

"За 100 первых часов можно изменить страну. Надо действовать", - заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на презентации программы в пятницу в Киеве, сообщает сайт политической силы.

По ее словам, "Батькивщина" предлагает новому составу парламента принять законы о справедливой цене на газ, об обязательном медицинском страховании, о гарантированной пенсии не ниже прожиточного минимума - на уровне 3094 грн, и о выплатах при рождении детей.

Тимошенко отметила, что законопроект о помощи родителям при рождении детей предусматривает единовременную выплату на первенца – 50 тыс. грн, на второго ребенка – 100 тыс. грн, третьего и следующих – по 150 тыс. грн.

"Батькивщина" также предлагает мораторий на продажу земли. Как отмечалось на презентации, законопроект предусматривает, что фермеры, малые и средние сельхозпроизводители смогут выкупить свою землю без аукционов за счет льготных кредитов, а государство будет выкупать по рыночной цене земельные паи у тех, кто не намерен на ней работать.

По словам Тимошенко, разработанный "Батькивщиной" законопроект о деофшоризации позволит Украине получить средства для своего развития.

"В течение 3 лет в бюджет будет привлечено не менее 320 млрд грн. Это еще один пенсионный фонд", - сказала лидер партии, добавив, что принятие закона станет "тестом на наличие политической воли у новой власти закрывать теневую экономику и коррупцию".

Команда Тимошенко также предлагает внести изменения в Налоговый кодекс и отменить 37 налогов и сборов, а также заменить НДС налогом на реализацию, а налог на прибыль – налогом на выведение капитала. Законопроект также предусматривает введение для крестьян единого налога на гектар земли.

Тимошенко такеж считает важным законопроект об отсутствии срока давности для преступлений за обогащение за счет войны, который предусматривает жесткое наказание тем, кто использует агрессию РФ против Украины для личного обогащения.

Теги: #законопроект #батькивщина #выборы
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