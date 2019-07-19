Политика

12:41 19.07.2019

"ОПОРА" в ходе нынешней избирательной кампании в Раду зафиксировала почти 2 тыс. нарушений

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"ОПОРА" в ходе нынешней избирательной кампании в Раду зафиксировала почти 2 тыс. нарушений

Гражданская сеть "ОПОРА" в ходе избирательной кампании на внеочередных парламентских выборах зафиксировала почти 2 тыс. нарушений, полиция открыла более 270 уголовных производств, заявляет глава правления "ОПОРЫ" Ольга Айвазовская.

"Наши наблюдатели выявили 1945 нарушений, которые касались нарушений правил ведения избирательной кампании, агитации, незаконных вмешательств в избирательный процесс, препятствия наблюдателям и журналистам", - сказала Айвазовская на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По её словам, из 1945 нарушений 202 инцидента касаются непрямого подкупа избирателей, 93 – нарушения и злоупотребления со стороны членов избирательных комиссий, 44 – злоупотребления административным ресурсом, 17 – вмешательства в избирательный процесс и 7 – нарушения прав журналистов и наблюдателей.

"В целом "ОПОРА" отправила 882 обращения в Национальную полицию Украины... и по официальным данным полиции, по состоянию на вчерашний день 273 уголовных производства было открыто за период избирательной кампании, 111 из них касаются нарушений ст.160 Уголовного кодекса, а именно непрямой подкуп и препятствие избирательному праву путем обмана – регистрация двойников, публикация или печать агитационных материалов с использованием слоганов, логотипов, цветов, шрифтов известных политических партий с целью обмана избирателей", - рассказала Айвазовская.

Она отметила, что 93 субъекта избирательного процесса вводили в заблуждение избирателей. По её словам, зафиксированы факты, когда неправительственные организации, общества с ограниченной ответственностью, частные предприятия использовали названия политических партий.

Айвазовская рассказала о 24 случаях идентичности фамилий и частично отчеств субъектов избирательного процесса.

"По этим фактам, насколько нам известно, 97 человек были допрошены Нацполицией, и есть пять вручённых подозрений в контексте уголовных правонарушений", - подытожила Айвазовская.

Теги: #айвазовская #опора #нарушения #выборы
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