Политика

12:31 19.07.2019

В Офисе президента надеются на коалицию с "Голосом" и не исключают – с "Батькивщиной"

1 мин читать
В Офисе президента надеются на коалицию с "Голосом" и не исключают – с "Батькивщиной"

В Офисе президента Украины не видят коалицию партии "Слуга народа" с партией "Европейская солидарность", лидером которой является пятый президент Украины Петр Порошенко, но не исключают – с "Голосом " Святослава Вакарчука и ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

"Мы надеемся, что он (лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук – ИФ) попадет в Раду", - сказал первый помощник президента Украины Сергей Шефир в интервью интернет-изданию "Левый берег", опубликованном в пятницу.

Он подчеркнул, что партия "Слуга народа" видит в новом созыве Верховной Рады коалицию с партией "Голос".

"Мы всегда хотели (коалицию – ИФ), и даже это было видно по заявлениям Вовы (президента Украины Владимира Зеленского – ИФ) в предвыборной кампании", - заявил Шефир.

Кроме того, он допустил, что коалиция партии "Слуга народа" может быть сформирована с партией "Батькивщина", но полностью исключил коалицию с "Европейской солидарностью".

"С Порошенко – нет, с Тимошенко вполне возможно. Если, конечно, будут нормальные требования. Я вообще против коалиции. Хоть одна коалиция просуществовала долго? Это дележ портфелей, больше ничего", - отметил первый помощник украинского президента.

Теги: #слуга_народа #голос #шефир #выборы #европейская_солидарность #батькивщина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:33 19.07.2019
"Батькивщина" презентовала 8 первых законопроектов для принятия новым составом парламента

"Батькивщина" презентовала 8 первых законопроектов для принятия новым составом парламента

13:31 19.07.2019
"Батькивщина" презентовала 8 первых законопроектов для принятия новым составом парламента

"Батькивщина" презентовала 8 первых законопроектов для принятия новым составом парламента

13:25 19.07.2019
При создании "Слугой народа" однопартийного большинства в Раде для нормальной работы ветвей власти потребуются опыт и умения профессиональных политиков – эксперты

При создании "Слугой народа" однопартийного большинства в Раде для нормальной работы ветвей власти потребуются опыт и умения профессиональных политиков – эксперты

12:41 19.07.2019
"ОПОРА" в ходе нынешней избирательной кампании в Раду зафиксировала почти 2 тыс. нарушений

"ОПОРА" в ходе нынешней избирательной кампании в Раду зафиксировала почти 2 тыс. нарушений

12:18 19.07.2019
В Офисе президента надеются на коалицию с "Голосом" и не исключают – с "Батькивщиной"

В Офисе президента надеются на коалицию с "Голосом" и не исключают – с "Батькивщиной"

11:43 19.07.2019
В "ОПОРЕ" прогнозируют трудности при подсчете голосов в 51 мажоритарном округе

В "ОПОРЕ" прогнозируют трудности при подсчете голосов в 51 мажоритарном округе

11:25 19.07.2019
"Слуга народа" проведет параллельный подсчет голосов и запустит "горячую линию" в день выборов в Раду

"Слуга народа" проведет параллельный подсчет голосов и запустит "горячую линию" в день выборов в Раду

11:25 19.07.2019
"Слуга народа" проведет параллельный подсчет голосов и запустит "горячую линию" в день выборов в Раду

"Слуга народа" проведет параллельный подсчет голосов и запустит "горячую линию" в день выборов в Раду

10:59 19.07.2019
В избирательные фонды партий поступило 622 млн грн

В избирательные фонды партий поступило 622 млн грн

00:32 19.07.2019
Верховный суд оставил в силе решение об участии в выборах кандидата от "Слуги народа" Куницкого по округу, где баллотируется Грановский

Верховный суд оставил в силе решение об участии в выборах кандидата от "Слуги народа" Куницкого по округу, где баллотируется Грановский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Москалькова считает, что Вышинского должны освободить без предварительных условий

Зеленский: Россия должна вернуть Украине удерживаемых под арестом украинских моряков не в порядке обмена

Зеленский заявил, что больше не будет обращаться к Парубию, а будет говорить уже с Радой нового созыва

Зеленский: мы готовы поменять Вышинского на Сенцова, но хотим получить всех наших заключенных

Парубий вновь подтвердил Зеленскому, что готов созвать лишь внеочередную сессию Рады

ПОСЛЕДНЕЕ

Группа нардепов просит КС признать неконституционными законы об особом статусе Донбасса и амнистии коллаборационистов

Трое британских министров намерены уйти в отставку, если правительство возглавит Джонсон

Москалькова считает, что Вышинского должны освободить без предварительных условий

Безсмертный пояснил, что запрет на любое ведение огня на Донбассе не означает запрет ответного огня

Успех украинцев в становлении демократичной и безопасной страны оттолкнет Россию

У Зеленского хотят направить средства от спецпошлин на импорт российского дизтоплива и сжиженного газа на субсидии для малоимущих

Новоназначенный посол Германии верит, что внеочередные выборы в Раду будут способствовать реформам

Зеленский: Россия должна вернуть Украине удерживаемых под арестом украинских моряков не в порядке обмена

Зеленский заявил, что больше не будет обращаться к Парубию, а будет говорить уже с Радой нового созыва

Зеленский: мы готовы поменять Вышинского на Сенцова, но хотим получить всех наших заключенных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА