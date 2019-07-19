Политика

12:05 19.07.2019

Безсмертный пояснил, что запрет на любое ведение огня на Донбассе не означает запрет ответного огня

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Безсмертный пояснил, что запрет на любое ведение огня на Донбассе не означает запрет ответного огня

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Роман Безсмертный пояснил, что запрет на любое ведение огня на Донбассе, который вступает в силу с 21 июля, не означает запрет на ответный огонь с аналогичного оружия.

"Не путайте "прекращение любого огня" с "огнем в ответ". Ничего дороже жизни человека нет! И если враг нарушит "режим тишины", он получит адекватный ответ. С аналогичного оружия", - написал Безсмертный на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, топ-политики хорошо знают эти вопросы, но сознательно разгоняют "зраду" накануне выборов.

"Для всех, кто был и не был в армии, хочу объяснить… почему "любой огонь" – это не "огонь в ответ", - написал представитель Украины в политической подгруппе ТКГ.

Безсмертный пояснил, что "виды огня" разделяются: по тактическим задачам (на уничтожение, подавление, истощение и др.); по видам оружия (из стрелкового оружия, гранатометов, оружия боевых машин пехоты, бронетранспортеров, танков, артиллерии, минометов и др.); по способам ведения (прямой, полупрямой наводкой, с закрытых огневых позиций и др.); по напряженности стрельбы (одиночными выстрелами, короткими или длинными очередями, непрерывный, залповый и др.); по способам стрельбы (с места, с остановки, с ходу, с борта и др.); по видам огня (по отдельной цели, сосредоточенный, заградительный, многоярусный, многослойный и др.).

"Или все молчат со всех сторон, и наступает тишина. Или в случае нарушения тишины открывается огонь", - пояснил Безсмертный.

Как сообщалось, 18 июля Роман Безсмертный сообщил, что договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе с 21 июля впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение. "Была достигнута договоренность, что с 0:01 21 июля начинается бессрочно запрет на обстрелы", - сказал он на брифинге. Безсмертный отметил, что впервые в таком документе запрещается "любое ведение огня".

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Теги: #оос #ткг #режим_тишины #донбасс #безсмертный
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