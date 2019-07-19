Политика

11:06 19.07.2019

Успех украинцев в становлении демократичной и безопасной страны оттолкнет Россию

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Успех украинцев в становлении демократичной и безопасной страны оттолкнет Россию

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что если украинцы достигнут успеха в становлении демократичной и безопасной страны, то это оттолкнёт Россию.

"Украинцы преданы идее демократических ценностей. И это хорошая возможность для Украины и дальше продолжать идти этим путём. Для США это также очень важно. Мы убеждены, что успех украинцев в установлении демократической, процветающей и безопасной Украины отталкивает Россию. Мы расцениваем безопасность Украины, как свою безопасность. И эти выборы являются важным компонентом этого", - сказал Тейлор, выступая по случаю начала работы краткосрочных наблюдателей ENEMO в пятницу в Киеве.

При этом представитель США отметил, что позитивные ожидания украинцев от парламентских выборов сейчас выше, чем когда бы то ни было.

"Украинцы хотят честных выборов", - добавил посол.

Теги: #сша #россия #украина #уильям_тейлор
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