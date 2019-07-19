Политика

10:31 19.07.2019

Зеленский заявил, что больше не будет обращаться к Парубию, а будет говорить уже с Радой нового созыва

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Зеленский заявил, что больше не будет обращаться к Парубию, а будет говорить уже с Радой нового созыва

 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что больше не будет обращаться к председателю этой Верховной Рады Андрею Парубию, блокирует инициативы его команды.

"Никаких совместных действий с председателем этой Верховной Рады я больше не вижу", - сказал Зеленский журналистам в Киеве в пятницу.

"После его последнего ответа я не вижу никакого смысла продолжать разговор… Мы будем уже говорить с другим парламентом", - добавил президент.

Зеленский напомнил, что ранее народные депутаты отказались рассматривать внесенный президентом законопроект о снижении проходного барьера на выборах в парламент.

"Я очень хотел снизить проходной барьер. Это были наших два предложения: давайте уберем мажоритарщиков и снизим барьер до 3%. Они могли это сделать за 1, 2, 3 дня", - отметил он.

Как сообщалось, в первом письме Зеленского на имя Парубия от 16 июля президент Украины попросил созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля, для рассмотрения внесенных главой государства законопроектов: о конфискации незаконных активов чиновников, о начале наборы Высшего антикоррупционного суда, об отсрочке штрафных санкций за нарушение порядка ввоза автомобилей с иностранными номерами в Украину.

На следующий день, 17 июля, Парубий заявил, что в настоящее время может созвать внеочередную сессию парламента, а не заседание, в связи с чем попросил президента Украины привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с законом. "Созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь Регламент Верховной Рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады", - пояснил спикер Рады.

Накануне, 18 июля Зеленский направил второе письмо спикеру Рады Парубию, в котором отметил, что десятая сессия Рады продолжается до 19 июля и таким образом, согласно законодательству, до этой даты по требованию определенных Конституцией лиц спикер должен созвать внеочередное заседание Рады. Он также отметил, что один день работы Рады стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн и обвинил Парубия в том, что тот "устраивает себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва".

В ответ на это председатель парламента вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, в связи с чем просит президента Зеленского привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с законом.

Как сообщалось, 22 мая на внеочередном заседании Верховная Рада отказалась включить в повестку дня сессии законопроект авторства президента Зеленского (№10319) о внесении изменений в законы в связи со сменой избирательной системы для выборов народных депутатов и альтернативный ему проект закона (№10319-1) авторства группы нардепов.

Президентский законопроект предусматривал пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% (с нынешних 5%).

Теги: #верховная_рада #парубий #зеленский
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