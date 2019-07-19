Политика

10:24 19.07.2019

Зеленский: мы готовы поменять Вышинского на Сенцова, но хотим получить всех наших заключенных

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Зеленский: мы готовы поменять Вышинского на Сенцова, но хотим получить всех наших заключенных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов освободить арестованного главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, если РФ готова одновременно освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

"Если мы говорим о доброй воле, и мы действительно желаем, чтобы это произошло в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять. Сенцов – это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это - не разменная монета", - сказал Зеленский в пятницу утром в Киеве журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент подчеркнул, что конечной целью Украины является возвращение из РФ всех удерживаемых там заключенных, политзаключенных и военных украинцев. "Если это такие первые шаги – мы готовы", - добавил он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, готов ли Киев первым освободить Вышинского и ожидать ответного шага со стороны Москвы, Зеленский отметил: "Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите, и верните нам господина Сенцова. Мы написали – одновременно".

Как сообщалось, 18 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что освобождение и возвращение Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной. "Возвращение Вышинского - это могло бы быть прекрасным первым шагом", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", - добавил он.

В тот же день в Офисе президента Украины в ответ на предложение Российской Федерации предложили сделать Москве аналогичный шаг навстречу и одновременно освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

"В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации об освобождении Кирилла Вышинского как первый шаг доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу – освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

 

Теги: #зеленский #вышинский #россия #украина #обмен_пленными #сенцов #пленные
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