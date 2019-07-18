Парубий вновь подтвердил Зеленскому, что готов созвать лишь внеочередную сессию Рады

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий вновь заявляет, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, в связи с чем просит президента Украины Владимира Зеленского привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с законом.

Об этом говорится в тексте открытого письма Парубия к Зеленскому, опубликованного на его странице в соцсети Facebook в ответ на опубликованное ранее письмо главы государства спикеру парламента, в котором тот обвинил его в "преступном бездействии" и неспособности "на самопожертвование на благо украинского народа".

"Вынужден снова повторить, что Ваше представление от 17 июля 2019 года было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства… Если Вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, Ваш офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма президента Украины в Верховную Раду Украины в соответствие с требованиями закона и безотлагательно передать в Аппарат парламента. И, как я уже отмечал, в кратчайшие сроки я обеспечу проведения внеочередной сессии", - написал Парубий.

Он подчеркнул, что в случае поступления соответствующего представления готов согласовать дату проведения внеочередной сессии Верховной Рады и безотлагательно подписать распоряжение о ее подготовке.

"Что касается самопожертвования и победы, то необходимо иметь достаточно личных заслуг, чтобы апеллировать к таким высоким качествам. Напомню: среди депутатов этого созыва есть ветераны АТО, которые освобождали с российской оккупации украинские города, которые проливали свою кровь за Украину. Помните это", - добавил Парубий.