Политика

19:01 18.07.2019

Парубий вновь подтвердил Зеленскому, что готов созвать лишь внеочередную сессию Рады

2 мин читать
Парубий вновь подтвердил Зеленскому, что готов созвать лишь внеочередную сессию Рады

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий вновь заявляет, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, в связи с чем просит президента Украины Владимира Зеленского привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с законом.

Об этом говорится в тексте открытого письма Парубия к Зеленскому, опубликованного на его странице в соцсети Facebook в ответ на опубликованное ранее письмо главы государства спикеру парламента, в котором тот обвинил его в "преступном бездействии" и неспособности "на самопожертвование на благо украинского народа".

"Вынужден снова повторить, что Ваше представление от 17 июля 2019 года было оформлено не в соответствии с требованиями действующего законодательства… Если Вы действительно хотите проведения внеочередной сессии, а не демонстрации предвыборного шоу, Ваш офис без каких-либо трудностей мог бы быстро и эффективно привести текст письма президента Украины в Верховную Раду Украины в соответствие с требованиями закона и безотлагательно передать в Аппарат парламента. И, как я уже отмечал, в кратчайшие сроки я обеспечу проведения внеочередной сессии", - написал Парубий.

Он подчеркнул, что в случае поступления соответствующего представления готов согласовать дату проведения внеочередной сессии Верховной Рады и безотлагательно подписать распоряжение о ее подготовке.

"Что касается самопожертвования и победы, то необходимо иметь достаточно личных заслуг, чтобы апеллировать к таким высоким качествам. Напомню: среди депутатов этого созыва есть ветераны АТО, которые освобождали с российской оккупации украинские города, которые проливали свою кровь за Украину. Помните это", - добавил Парубий.

Теги: #парубий #рада #зеленский #заседание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:05 18.07.2019
Парубий вновь подтвердил Зеленскому, что готов созвать лишь внеочередную сессию Рады

Парубий вновь подтвердил Зеленскому, что готов созвать лишь внеочередную сессию Рады

18:50 18.07.2019
Пройти в Раду имеют шансы 7 партий – опрос Центра Разумкова

Пройти в Раду имеют шансы 7 партий – опрос Центра Разумкова

17:10 18.07.2019
Зеленский поручил до 15 октября завершить ремонт на автомобильном переходе через плотину Днепровской ГЭС

Зеленский поручил до 15 октября завершить ремонт на автомобильном переходе через плотину Днепровской ГЭС

15:44 18.07.2019
Зеленский призвал иностранцев инвестировать в Украину

Зеленский призвал иностранцев инвестировать в Украину

13:22 18.07.2019
Путин и Зеленский обсуждали обмен "всех на всех", но нужно выработать единое понимание этой формулировки – Песков

Путин и Зеленский обсуждали обмен "всех на всех", но нужно выработать единое понимание этой формулировки – Песков

13:18 18.07.2019
Зеленский вновь просит Парубия созвать внеочередное заседание Рады

Зеленский вновь просит Парубия созвать внеочередное заседание Рады

12:49 18.07.2019
Зеленский: суды не должны быть карательными органами, но общество хочет приговоров

Зеленский: суды не должны быть карательными органами, но общество хочет приговоров

11:39 18.07.2019
Гройсман считает неприемлемыми люстрационные инициативы Зеленского

Гройсман считает неприемлемыми люстрационные инициативы Зеленского

11:37 18.07.2019
Зеленский инициирует проверку полученных МХП дотаций и выплаченных дивидендов

Зеленский инициирует проверку полученных МХП дотаций и выплаченных дивидендов

11:15 18.07.2019
Зеленский сообщил о передаче правоохранителям материалов о еще одном факте коррупции в оборонной сфере за период работы предыдущей власти

Зеленский сообщил о передаче правоохранителям материалов о еще одном факте коррупции в оборонной сфере за период работы предыдущей власти

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в нардепы

Лавров: "нормандский формат" согласован сторонами, важно не распылять внимание

ЕС призвал РФ к безоговорочному освобождению украинских моряков и их судов

Путин и Макрон выразили готовность активизировать работу "нормандского формата"

В "Евросолидарности" расценивают иск против Порошенко с требованием снять его с регистрации кандидатом в депутаты как давление на политсилу

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко кандидатом в нардепы

Лавров: "нормандский формат" согласован сторонами, важно не распылять внимание

В Херсонской ОГА запустили платформу "Губербот" для общения с главой администрации

ЕС призвал РФ к безоговорочному освобождению украинских моряков и их судов

Путин и Макрон выразили готовность активизировать работу "нормандского формата"

Самыми узнаваемыми политиками в Украине являются Зеленский, Порошенко и Тимошенко, меньше всего знают Стефанчука – опрос КМИС

В "Евросолидарности" расценивают иск против Порошенко с требованием снять его с регистрации кандидатом в депутаты как давление на политсилу

Украина должна придерживаться своей стратегии в Минске – Безсмертный

Две трети украинцев считают Россию страной-агрессором - опрос КМИС

Освобождение журналиста Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений Москвы и Киева – Песков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА