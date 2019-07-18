В Херсонской ОГА запустили платформу "Губербот" для общения с главой администрации

Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев анонсировал запуск системы коммуникации с руководством региона под названием "Губербот".

"Сегодня мы запускаем еще один уникальный пилотный проект в Херсонской области. Это новая революционная система коммуникаций ГуберБот. В течение первого месяца мы будет тестировать ГуберБот на Telegram. Позже это будет на других коммуникационных платформах", - написал он на своей странице в Facebook в четверг.

Гусев пояснил агентству "Интерфакс-Украина", что в "Губерботе" можно будет быстро узнать различную актуальную, справочную информацию, предложить что-то главе ОГА или ее структурным подразделениям, оставить жалобу. "И это возможность построить эффективную быструю обратную связь", - отметил он.

Гусев указал, что эту платформу постараются запустить в максимально возможном количестве мессенджеров, где позволяют технические возможности.