Политика

16:49 18.07.2019

ЕС призвал РФ к безоговорочному освобождению украинских моряков и их судов

2 мин читать
ЕС призвал РФ к безоговорочному освобождению украинских моряков и их судов

Европейский союз неоднократно выражал обеспокоенность судьбой всех граждан Украины, незаконно задержанных на Крымском полуострове и в России, заявил в четверг член Еврокомиссии (ЕК) Христос Стилианидес, который выступал на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге от имени главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"К ним относятся крымские татары и другие украинцы, кто выступал против незаконной аннексии. Мы по-прежнему призываем к немедленному и безоговорочному освобождению захваченных украинских военнослужащих и их судов в соответствии с распоряжением Международного трибунала по морскому праву", - сказал еврокомиссар, открывая дебаты о нарушениях Россией территориальной целостности Украины, прав человека, в частности, экологических активистов, несоблюдении других международных обязательств.

Он сообщил, что дипломаты из представительства ЕС и посольств государств-членов в Москве регулярно посещают судебные заседания и поддерживают контакты с адвокатами. "ЕС также регулярно поднимает вопросы об отдельных случаях, включая Олега Сенцова, Павла Гриба и Эдема Бекирова, которым необходима срочная медицинская помощь, на двусторонних встречах с российскими представителями и в публичных заявлениях, в том числе в Совете Европы и ОБСЕ", - добавил Стилианидес.

По его словам, Россия несет особую ответственность за соблюдение прав человека "на незаконно аннексированном Крымском полуострове". Право на юридическую помощь, доступ к консульским работникам и медицинское обслуживание должны полностью соблюдаться. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отметило, что крымские татары по-прежнему "несоразмерно страдают от полицейских рейдов и преследуются по закону в связи с терроризмом и преступлениями, связанными с экстремизмом, в ходе судебных разбирательств, не соответствующих стандартам в области прав человека", отметил член ЕК.

Он заявил, что ситуация с правами человека в неконтролируемых Украинским государством районах восточной Украины, "где Россия играет дестабилизирующую роль", также вызывает глубокую обеспокоенность.

Стилианидес от имени Могерини указал на то, что "общая среда для правозащитников и активистов гражданского общества в России характеризуется ограничениями основных свобод".

Он также заявил о глубокой обеспокоенности ЕС, что во время осознания международным сообществом климатической катастрофы в РФ совершаются насильственные нападения на отдельных экологических активистов, таких как Андрей Рудомаха и его коллег, и предпринимаются судебные преследования против неправительственных организаций, таких как "Экозащита!"

"Мы напоминаем, что российские власти обязаны уважать и защищать права всех незаконно задержанных граждан Украины и права российских граждан и активистов в соответствии с международными обязательствами России в области прав человека", - подчеркнул еврокомиссар.

Теги: #крым #рф #заложники #ес #моряки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:05 18.07.2019
Европейский альянс за самоопределение коренных народов поддержал крымских татар в ЭМПКН

Европейский альянс за самоопределение коренных народов поддержал крымских татар в ЭМПКН

16:13 18.07.2019
Кабмин ввел спецпошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа из РФ – Герус

Кабмин ввел спецпошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа из РФ – Герус

13:54 18.07.2019
Ирина Геращенко: Команда "Европейской солидарности" убедила депутатов Европарламента жестко требовать от РФ освобождения украинских заключенных

Ирина Геращенко: Команда "Европейской солидарности" убедила депутатов Европарламента жестко требовать от РФ освобождения украинских заключенных

13:22 18.07.2019
Путин и Зеленский обсуждали обмен "всех на всех", но нужно выработать единое понимание этой формулировки – Песков

Путин и Зеленский обсуждали обмен "всех на всех", но нужно выработать единое понимание этой формулировки – Песков

13:16 18.07.2019
В Кремле назвали внутренним делом РФ упрощенную процедуру выдачи паспортов жителям Луганской и Донецкой областей Украины

В Кремле назвали внутренним делом РФ упрощенную процедуру выдачи паспортов жителям Луганской и Донецкой областей Украины

13:15 18.07.2019
Песков: за россиянами, получившими украинский паспорт, останутся права и обязанности граждан РФ

Песков: за россиянами, получившими украинский паспорт, останутся права и обязанности граждан РФ

13:00 18.07.2019
СБУ разоблачила попытки спецслужб РФ повлиять на избирательные процессы в Украине

СБУ разоблачила попытки спецслужб РФ повлиять на избирательные процессы в Украине

11:48 18.07.2019
Признание ВКУ нежелательным в РФ плохо скажется на сотрудничестве с украинской диаспорой в России – глава миссии Чолий

Признание ВКУ нежелательным в РФ плохо скажется на сотрудничестве с украинской диаспорой в России – глава миссии Чолий

11:46 18.07.2019
Финальный текст постановления по спецпошлинам на российские товары с 1 августа отсутствует - Нефьодов

Финальный текст постановления по спецпошлинам на российские товары с 1 августа отсутствует - Нефьодов

10:03 18.07.2019
МИД Украины осуждает новую попытку РФ по незаконной паспортизации украинцев Донбасса

МИД Украины осуждает новую попытку РФ по незаконной паспортизации украинцев Донбасса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Путин и Макрон выразили готовность активизировать работу "нормандского формата"

В "Евросолидарности" расценивают иск против Порошенко с требованием снять его с регистрации кандидатом в депутаты как давление на политсилу

Зеленский призвал иностранцев инвестировать в Украину

Европарламент нового созыва подтвердил позицию о невозможности отмены санкций в отношении РФ

Зеленский вновь просит Парубия созвать внеочередное заседание Рады

ПОСЛЕДНЕЕ

В Херсонской ОГА запустили платформу "Губербот" для общения с главой администрации

Путин и Макрон выразили готовность активизировать работу "нормандского формата"

Самыми узнаваемыми политиками в Украине являются Зеленский, Порошенко и Тимошенко, меньше всего знают Стефанчука – опрос КМИС

В "Евросолидарности" расценивают иск против Порошенко с требованием снять его с регистрации кандидатом в депутаты как давление на политсилу

Зеленский призвал иностранцев инвестировать в Украину

Украина должна придерживаться своей стратегии в Минске – Безсмертный

Две трети украинцев считают Россию страной-агрессором - опрос КМИС

Освобождение журналиста Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений Москвы и Киева – Песков

Европарламент нового созыва подтвердил позицию о невозможности отмены санкций в отношении РФ

Зеленский вновь просит Парубия созвать внеочередное заседание Рады

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА