Политика

16:28 18.07.2019

Путин и Макрон выразили готовность активизировать работу "нормандского формата"

1 мин читать
Путин и Макрон выразили готовность активизировать работу "нормандского формата"

Ситуация на Донбассе стала одной из тем телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона.

Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны рассмотрели перспективы разрешения ситуации на востоке Украины.

"Выражена готовность активизировать совместную работу на этом направлении, в том числе в рамках "нормандского формата", - отмечается в сообщении.

Телефонный разговор лидеров России и Франции состоялся по инициативе французской стороны.

Теги: #нормандский_формат #макрон #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:22 18.07.2019
Путин и Зеленский обсуждали обмен "всех на всех", но нужно выработать единое понимание этой формулировки – Песков

Путин и Зеленский обсуждали обмен "всех на всех", но нужно выработать единое понимание этой формулировки – Песков

19:58 17.07.2019
Зеленский: Путин предложил обмен всех на всех, я - с радостью, только сначала нужно уточнить списки

Зеленский: Путин предложил обмен всех на всех, я - с радостью, только сначала нужно уточнить списки

19:45 17.07.2019
Зеленский: западные партнеры были против моего звонка Путину, но это вопрос Украины и ее граждан, и я не понимаю, какая здесь связь с санкциями

Зеленский: западные партнеры были против моего звонка Путину, но это вопрос Украины и ее граждан, и я не понимаю, какая здесь связь с санкциями

19:34 17.07.2019
Зеленский: после следующей встречи советников лидеров стран "нормандского формата" постараются встретиться уже сами четыре лидера

Зеленский: после следующей встречи советников лидеров стран "нормандского формата" постараются встретиться уже сами четыре лидера

18:35 17.07.2019
Путин распространил возможность упрощенного получения гражданства РФ на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины

Путин распространил возможность упрощенного получения гражданства РФ на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины

18:19 17.07.2019
Мэй назвала "циничным вымыслом" слова Путина об устаревшей либеральной идее

Мэй назвала "циничным вымыслом" слова Путина об устаревшей либеральной идее

13:06 16.07.2019
На встрече советников лидеров стран "нормандского формата" достигнута договоренность об обмене пленными в течение месяца

На встрече советников лидеров стран "нормандского формата" достигнута договоренность об обмене пленными в течение месяца

17:03 14.07.2019
"Желтые жилеты" освистали Макрона и сцепились с полицией во время торжеств в Париже

"Желтые жилеты" освистали Макрона и сцепились с полицией во время торжеств в Париже

16:26 14.07.2019
К переговорам с президентом РФ нужно очень хорошо готовиться и не иметь иллюзий о каких-то уступках со стороны Кремля - Смешко

К переговорам с президентом РФ нужно очень хорошо готовиться и не иметь иллюзий о каких-то уступках со стороны Кремля - Смешко

11:19 13.07.2019
Экспертам "нормандского формата" не удалось радикально сблизить позиции на встрече в Париже

Экспертам "нормандского формата" не удалось радикально сблизить позиции на встрече в Париже

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Евросолидарности" расценивают иск против Порошенко с требованием снять его с регистрации кандидатом в депутаты как давление на политсилу

Зеленский призвал иностранцев инвестировать в Украину

Европарламент нового созыва подтвердил позицию о невозможности отмены санкций в отношении РФ

Зеленский вновь просит Парубия созвать внеочередное заседание Рады

В Кремле назвали внутренним делом РФ упрощенную процедуру выдачи паспортов жителям Луганской и Донецкой областей Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Самыми узнаваемыми политиками в Украине являются Зеленский, Порошенко и Тимошенко, меньше всего знают Стефанчука – опрос КМИС

В "Евросолидарности" расценивают иск против Порошенко с требованием снять его с регистрации кандидатом в депутаты как давление на политсилу

Зеленский призвал иностранцев инвестировать в Украину

Украина должна придерживаться своей стратегии в Минске – Безсмертный

Две трети украинцев считают Россию страной-агрессором - опрос КМИС

Освобождение журналиста Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений Москвы и Киева – Песков

Европарламент нового созыва подтвердил позицию о невозможности отмены санкций в отношении РФ

Зеленский вновь просит Парубия созвать внеочередное заседание Рады

В Кремле назвали внутренним делом РФ упрощенную процедуру выдачи паспортов жителям Луганской и Донецкой областей Украины

Песков: за россиянами, получившими украинский паспорт, останутся права и обязанности граждан РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА