Политика

15:47 18.07.2019

В "Евросолидарности" расценивают иск против Порошенко с требованием снять его с регистрации кандидатом в депутаты как давление на политсилу

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В "Евросолидарности" расценивают иск против Порошенко с требованием снять его с регистрации кандидатом в депутаты как давление на политсилу

Шестой апелляционный административный суд передал на рассмотрение Окружного административного суда Киева иск в отношении лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко с требованием снять его с регистрации кандидатом в народные депутаты за якобы нарушение порядка ведения предвыборной агитации, сообщает сайт политической силы.

В партии считают, что иск "шит белыми нитками". "Нам очевидно, что он не имеет никаких правовых перспектив", - говорится в сообщении.

В "Европейской солидарности" расценивают намерение снять с досрочных парламентских выборов Порошенко как элемент давления на политическую силу, которая "ведет активную кампанию и последовательно противостоит российскому реваншу".

"Решение Шестого апелляционного административного суда будет обжаловано в Верховном суде. Никто и ничто не остановит "Европейскую солидарность" и ее лидера в противодействии российскому реваншу и защите курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО", - подчеркивается в сообщении.

Теги: #порошенко #евросолидарность #суд #выборы
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