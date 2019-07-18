Зеленский призвал иностранцев инвестировать в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к иностранным инвесторам с призывом инвестировать в Украину.

Соответствующее видео Зеленский опубликовал на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Так, Зеленский заявил, что необходимо провести ряд реформ, которые бы способствовали экономическому росту страны.

"Нам нужно многое изменить здесь – уволить непрофессионалов, нанять профессионалов, дерегулировать сферы, упростить правила, усовершенствовать инфраструктуру и многое другое. Как вы знаете, изменения требуют времени… Я приглашаю вас, инвесторы, из любой точки мира примкнуть к инициативе", - обратился Зеленский к инвесторам на английском языке.