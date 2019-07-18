Украина должна придерживаться своей стратегии в Минске – Безсмертный

Украина должна придерживаться своей стратегии, обозначенной президентом Владимиром Зеленским в Минском процессе, несмотря на указы президента РФ о выдаче российских паспортов гражданам Украины на Донбассе и презентации "одним лицом" своих планов в Страсбурге, заявил представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Безсмертный.

"Обратите внимание, указ (Путина о паспортах РФ на Донбассе - ИФ) появляется тогда, когда в Минске заканчивают редактировать документ, и когда в Страсбурге одно лицо представляет свой план. Это всё синхронизованные вещи. Если вы думаете, что этот процесс никто не будет торпедировать, вы ошибаетесь. Наша задача, несмотря на все эти вещи, выдержать тот курс, который был обозначен президентом", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

Бессмертный считает, что Украина получала бы такие "боковые удары", даже если бы не было именно этого указа.

"Для меня это абсолютно понятно. Это запасной вариант. Выдача паспортов, дальше будет референдум, ну и результат понятен. Это схема, которая использовалась в истории уже не один раз. Последний такой пример - Крым", - пояснил он.

Бессмертный подчеркнул, что украинская сторона в Минском процессе постоянно ставит вопрос об отмене подобных указов.

"В данном случае мы воспринимаем это как инструмент определенного давления и попытку разрушить то направление, по которому мы начали двигаться. Так же, как и визит в Европарламент и вчерашняя презентация другого лица", - отметил он.