Политика

13:18 18.07.2019

Зеленский вновь просит Парубия созвать внеочередное заседание Рады

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Зеленский вновь просит Парубия созвать внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский направил новое письмо председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное заседание парламента.

"Согласно календарному плану проведения десятой сессии Верховной Рады 8-го созыва, утвержденного постановлением Верховной Рады,.. десятая сессия продолжается до 19 июля 2019 года, что также было оглашено Вами на пленарном заседании 12 июля", - сказано в письме Зеленского спикеру парламента, обнародованном на странице президента в соцсети Фейсбук и датированном 18 июля.

В своем послании президент указывает, что таким образом до 19 июля по требованию лиц, определенных Конституцией, спикер Верховной Рады созывает внеочередное заседание во время очередной десятой сессии парламента.

"Ввиду этого прошу выполнить требование действующего законодательства относительно созыва внеочередного пленарного заседания Верховной Рады и рассмотреть вопросы, указанные в письме от 16 июля 2019 года", - сказано в письме главы государства.

Свое послание Парубию президент Украины сопроводил комментарием. "Я не удивлен Вашим отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Ведь работоспособность и победа – это не самые сильные черты сегодняшнего парламента. Несколько удивлен другим – Вашими словами о "неукоснительном соблюдении действующего законодательства", - написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке.

Он напомнил, что в соответствии со ст.90 Конституции Украины, полномочия Верховной Рады Украины прекращаются в день открытия первого заседания парламента нового созыва, а Парубий "устраивает себе почти двухмесячные каникулы до начала первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва".

"Хочу напомнить Вам и другим народным депутатам Украины, что один день (!) работы парламента стоит налогоплательщикам 13,3 млн грн. Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, но и проявляете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн. грн из государственного бюджета", - отметил Зеленский.

Президент выразил досаду в связи с тем, что народные депутаты не могут собраться на один день и принять сверхважные законы: по вопросам деятельности Высшего антикоррупционного суда Украины, отсрочки ответственности владельцев автомобилей с европейской регистрацией, возвращению в Уголовный кодекс нормы о незаконном обогащении.

"Жаль, но вы просто не способны на самопожертвование на благо украинского народа. Все, что вы продемонстрировали, - это полное равнодушие, бездеятельность и несостоятельность. У вас всех был шанс, но вы и его потеряли. Мы изменим это 21 июля", - написал президент.

Как сообщалось, в предыдущем письме президента Зеленского на имя спикера парламента Парубия (от 16 июля, текст документа есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина") президент Украины попросил созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля, для рассмотрения внесенных главой государства законопроектов.

"Прошу созвать 18 июля 2019 года внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, в повестку дня которого включить рассмотрение внесенных президентом Украины проектов законов: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления…", "О внесении изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде (о начале работы суда)", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенные территории Украины", - говорится в письме президента.

На следующий день, 17 июля, председатель Рады Андрей Парубий заявил, что в настоящее время может созвать внеочередную сессию парламента, а не заседание, в связи с чем попросил президента Украины привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с законом.

"Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Однако созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь Регламент Верховной Рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады Украины", - написал спикер Рады на своей странице в Facebook.

Теги: #зеленський #парубий #рада #заседание
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