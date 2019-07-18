В Кремле назвали внутренним делом РФ упрощенную процедуру выдачи паспортов жителям Луганской и Донецкой областей Украины

Выдача паспортов РФ жителям Луганской и Донецкой областей Украины является внутренним делом России, также как и предоставление украинских удостоверений личности является внутренним делом Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал поручение президента Украины Владимира Зеленского проработать вопрос о выдаче паспортов этническим украинцам, живущим в других государствах.

На вопрос, не является ли эта инициатива Зеленского ответом на решение президента РФ Владимира Путина расширить упрощенный режим выдачи российских паспортов жителям Украины, Песков сказал: "Это внутреннее дело Украины. Как и внутреннее дело России принимать те решения, которые были приняты президентом (РФ) с подписанием соответствующего указа".

"Вы знаете, сколько просьб и обращений поступало из упомянутых регионов Украины и самопровозглашенных республик. Эта тема поднималась в ходе последней "прямой линии" (Путина с гражданами РФ)", - напомнил Песков, добавив, что это решение "давно зрело", а реакция Москвы "является обоснованной".

"Еще раз повторяю, это внутреннее дело Украины. А решение Путина - оно аргументировано и понятно", - сказал пресс-секретарь российского лидера.