Политика

12:56 18.07.2019

В Офисе президента Украины намерены выйти на разговор с РФ "на равных"

2 мин читать
В Офисе президента Украины намерены выйти на разговор с РФ "на равных"

В Офисе президента Украины уверены, что выйдут на нормальный переговорный процесс с Российской Федерацией.

"Мы хотим выйти на нормальный переговорный процесс с Россией. Для этого нужно сделать первый шаг. Должен быть мир. Любая война заканчивается переговорами. Но без потери территорий с нашей стороны! Много уже говорилось о прекращении стрельбы, отводе войск, но главное – нужно начать говорить. Мы ищем возможность сейчас выйти на разговор на равных", - сказал первый помощник президента Украины Сергей Шефир в интервью интернет-изданию "Левый берег" (LB.UA), опубликованном в четверг.

Он подчеркнул, что Украина не только готова к переговорам, но и делает первые шаги к ним.

"Мы показываем свои шаги – развели войска в Станице Луганской, хотим построить мост (там же – ред.), возобновили Минский процесс. Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам. Не так просто, чтобы Россия ответила, но, думаю, что еще несколько шагов, и мы придём к диалогу. У меня есть внутренняя уверенность. Не может это дальше так продолжаться, надо уже выходить из этого пике в стране нашей", - пояснил Шефир.

Первый помощник президента Украины также добавил, что на 70% уверен в их успешном исходе. По его мнению, российская сторона тоже "хочет разговора и окончания войны".

Шефир считает первоочередной задачей возврат удерживаемых в РФ украинских военных моряков.

"Если Путин (президент РФ Владимир Путин – ИФ) отдаст нам военных, то это повод, чтобы сесть и поговорить с ним (интервью записывалось до того, как суд в Москве продлил украинским морякам срок содержания под стражей - ред.)", - отметил первый помощник украинского президента.

Вместе с тем он подчеркнул, что Зеленский не согласится, чтобы Россия сохранила за собой Крым.

"Крым – очень тяжелая тема. Но это не значит, что мы не должны решать вопрос с Донбассом. Давайте начнем с него, а закончим полуостровом. Надо вернуть Донбасс ментально, информационно", - отметил Шефир.

Теги: #офис_президента #шефир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:18 18.07.2019
В Офисе президента обещают обновление руководства НАПК в ближайшие месяцы

В Офисе президента обещают обновление руководства НАПК в ближайшие месяцы

14:39 17.07.2019
Команда президента работает над сокращением количества членов Кабмина и ряда органов исполнительной власти - Рябошапка

Команда президента работает над сокращением количества членов Кабмина и ряда органов исполнительной власти - Рябошапка

13:19 17.07.2019
Труба заверяет, что не обсуждает с Офисом президента расследование конкретных дел

Труба заверяет, что не обсуждает с Офисом президента расследование конкретных дел

11:52 12.07.2019
В ГБР заявляют, что не проводили следственные действия в Офисе президента

В ГБР заявляют, что не проводили следственные действия в Офисе президента

10:59 12.07.2019
В офисе президента Украины отрицают, что у них были следственные действия

В офисе президента Украины отрицают, что у них были следственные действия

03:04 12.07.2019
В Офисе Зеленского заявляют о принятии Избирательного кодекса с нарушениями регламента Рады

В Офисе Зеленского заявляют о принятии Избирательного кодекса с нарушениями регламента Рады

17:26 09.07.2019
Генпрокуратура направила повторный запрос в связи с заявлениями пресс-секретаря президента Мендель о военных ВСУ

Генпрокуратура направила повторный запрос в связи с заявлениями пресс-секретаря президента Мендель о военных ВСУ

09:55 09.07.2019
Офис президента Украины запустил официальный канал в Telegram

Офис президента Украины запустил официальный канал в Telegram

22:56 05.07.2019
Офис президента вернул без рассмотрения запрос Генпрокуратуры по Мендель

Офис президента вернул без рассмотрения запрос Генпрокуратуры по Мендель

18:03 04.07.2019
Волонтер Роман Синицин про главу ОП Богдана: Он оправдывает Клюева и Портнова

Волонтер Роман Синицин про главу ОП Богдана: Он оправдывает Клюева и Портнова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Европарламент нового созыва подтвердил позицию о невозможности отмены санкций в отношении РФ

Зеленский вновь просит Парубия созвать внеочередное заседание Рады

В Кремле назвали внутренним делом РФ упрощенную процедуру выдачи паспортов жителям Луганской и Донецкой областей Украины

Зеленский: суды не должны быть карательными органами, но общество хочет приговоров

"Батькивщина" предлагает созвать внеочередную сессию Рады 23 июля

ПОСЛЕДНЕЕ

Европарламент нового созыва подтвердил позицию о невозможности отмены санкций в отношении РФ

Путин и Зеленский обсуждали обмен "всех на всех", но нужно выработать единое понимание этой формулировки – Песков

Зеленский вновь просит Парубия созвать внеочередное заседание Рады

В Кремле назвали внутренним делом РФ упрощенную процедуру выдачи паспортов жителям Луганской и Донецкой областей Украины

Песков: за россиянами, получившими украинский паспорт, останутся права и обязанности граждан РФ

Зеленский: суды не должны быть карательными органами, но общество хочет приговоров

Более половины украинцев за решение конфликта на Донбассе путем возвращения неподконтрольных территорий в состав Украины - опрос КМИС

Рябошапка назвал усиление защиты разоблачителей среди приоритетов антикоррупционной политики

В Кабмине должно быть не больше 12 членов правительства, включая вице-премьеров - Гройсман

Более половины украинцев довольны деятельностью президента Зеленского, работой Рады недовольны более 80% – опрос "Рейтинга"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА