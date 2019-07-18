Политика

12:18 18.07.2019

Рябошапка назвал усиление защиты разоблачителей среди приоритетов антикоррупционной политики

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Рябошапка назвал усиление защиты разоблачителей среди приоритетов антикоррупционной политики

Пересмотр антикоррупционного законодательства, изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины (УПК) и усиление защиты разоблачителей являются приоритетными направлениями антикоррупционной политики, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

Выступая в четверг на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики под председательством президента Украины Владимира Зеленского, Рябошапка рассказал о приоритетных направлениях в сфере борьбы с коррупцией.

По его словам, в первую очередь речь идёт о пересмотре антикоррупционного законодательства. "Время пересмотреть и двигаться дальше", - сказал замглавы ОП,

Также одним из важных приоритетов является внесение изменений в уголовное процессуальное законодательство, так как так называемые "правки Лозового" "значительно осложнили эффективность правоохранителей".

Кроме этого, как отметил Рябошапка, следует разработать законодательство по усилению защиты разоблачителей и антикоррупционную стратегию в целом.

"Надеюсь, что совет быстро доработает (антикоррупционную стратегию – ИФ) и мы внесём в парламент", - сказал замглавы ОП.

"Как сообщалось, 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в ряд кодексов, запустив таким образом судебную реформу.

Народный депутат из Радикальной партии Андрей Лозовой предложил поправку №109, которой предлагается изменить ряд статей УПК. Эту поправку учел профильный комитет при подготовке законопроекта №6232 ко второму чтению и, соответственно, парламент принял законопроект в целом с учетом этой правки.

Теги: #рябошапка #коррупция #упк
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