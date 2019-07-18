Политика

11:51 18.07.2019

В Кабмине должно быть не больше 12 членов правительства, включая вице-премьеров - Гройсман

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В Кабмине должно быть не больше 12 членов правительства, включая вице-премьеров - Гройсман

 Премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман считает, что в Кабинете министров должно быть не больше 12 членов правительства, включая вице-премьеров.

"Я считаю, что не более 12 министерств - это действительно оптимальная структура. Более того, я считаю, что и в парламенте должно быть не более 12 комитетов. 24 члена правительства - это очень громоздкая структура, которой трудно руководить. Поэтому, опираясь на опыт, я могу сказать, что в новом правительстве должно быть не более 12, а, возможно, даже 11 министерств, которые будут распределены по компетенции и сферам. Во многих вещах их можно оптимизировать", - сказал Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как пример, он отметил, что три министерства, которые занимаются социальными вопросами, - это достаточно много, и в этой сфере можно проводить оптимизацию.

По его словам, Министерства информационной политики нет среди предполагаемых 12-ти, о которых идет речь.

"Я считаю, что Мининформполитики как министерство, возможно, и нужно ликвидировать… Я думаю, что для выполнения этой функции есть другие механизмы, другие министерства, или Совет национальной безопасности и обороны, который может выполнять функции в сфере информбезопасности", - заявил премьер.

Гройсман также добавил, что шесть вице-премьеров - это много, поэтому в предлагаемой структуре правительства всего должно быть не более 12 членов Кабмина, включая вице-премьеров.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что согласно его видению, в правительстве не будет вице-премьеров без портфелей, Гройсман ответил, что не будет, "разве что, возможно, один".

По мнению премьера, новая структура позволит избежать размытия функций и ответственности, а также будет более экономной для бюджета страны.

Полный текст интервью Гройсмана будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #гройсман #кадры #кабмин
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