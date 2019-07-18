Признание ВКУ нежелательным в РФ плохо скажется на сотрудничестве с украинской диаспорой в России – глава миссии Чолий

Во Всемирном конгрессе украинцев (ВКУ) считают решение Генпрокуратуры России о признании их организации нежелательной на территории РФ направленным на ограничение сотрудничества ВКУ с украинской диаспорой в России.

"Это решение является странным, так как Всемирный конгресс украинцев фактически занимается такой деятельностью, как поддержка того, чтобы Украинская греко-католическая церковь получила патриарший статус. Мы поддерживали мероприятия по предоставлению Томоса Украинской православной церкви. Мы поддерживаем европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Мы защищаем права украинцев, где бы они ни жили. Мы считаем, что такие действия являются действиями демократической неправительственной организации, и поэтому мы удивлены, что какая либо страна может считать такие действия как угрозу какого либо режима", - сказал председатель Международной миссии ВКУ Евгений Чолий на пресс-брифинге в четверг в Киеве.

По его мнению, это решение является более проблематичным для организаций и людей, которые сотрудничают с Всемирным конгрессом в Российской Федерации, так как такое сотрудничество может повлечь юридическую ответственность, включая штрафы с конфискацией имущества и даже заключение.

"Поэтому мы думаем, что такое решение было принято Россией, чтобы разграничить Всемирный конгресс украинцев от организаций в Российской Федерации и дальнейшее сотрудничество между нашей мировой надстройкой с украинской диаспорой в России, которая, наверно, больше всех нуждается в поддержке и сотрудничестве с всемирным украинством", - добавил Чолий.

Всемирный конгресс украинцев – неприбыльная организация украинской диаспоры, созданная в 1967 году с целью координации деятельности всех объединений украинцев, находящихся за пределами Украины. Поддерживает связи с украинцами из других стран. Цель организации - оказание помощи украинскому народу в борьбе за государственную независимость. Штаб-квартира ВКУ расположена в г.Торонто, Канада.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress (Всемирный конгресс украинцев, Канада).

Заместитель министра иностранных дел Егор Божок сообщил о намерении подготовить президенту Украины Владимиру Зеленскому варианты ответа на решение Генпрокуратурой России о признании нежелательной деятельность ВКУ.