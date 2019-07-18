Политика

11:32 18.07.2019

Мосийчук заявил, что снимается с выборов

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Мосийчук заявил, что снимается с выборов

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук, который баллотируется в парламент на внеочередных выборах, призывает поддержать на мажоритарном округе №94 своего оппонента от партии "Слуга народа" Александра Дубинского и заявляет о якобы подкупе его и давлении со стороны штаба кандидата в нардепы Игоря Кононенко.

"Я подготовил ряд заявлений в Государственное бюро расследований, в Национальную полицию Украины, в которых я излагаю все обстоятельства подкупа, попытки подкупа, незаконного влияния на народного депутата Украины, государственного деятеля Игоря Владимировича Мосийчука со стороны организованной преступной группировки Кононенко - Порошенко, их нанятых сателлитов и тому подобное", - сказал Мосийчук в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

Кандидат заявил, что принял решение снять свою кандидатуру с выборов на 94-м мажоритарном округе, где он баллотируется, и отметил, что не собирался участвовать в выборах по этому округу.

При этом он пояснил, почему все-таки выдвинул свою кандидатуру: "На меня вышли жители города Васильков, люди, которых я знаю не один год, и предложили выдвинуться на выборах техническим кандидатом Игоря Кононенко. Для меня это было оскорбление".

Он добавил, что считает Кононенко причастным к своему аресту в стенах Верховной Рады.

"Когда на меня вышли с этим глуповатым, как по мне, предложением, я думал. И принял решение вернуть долги. То есть приложить максимум усилий для того, чтобы Игорь Кононенко не стал народным депутатом следующего созыва и, соответственно, не избежал уголовной ответственности за дерибан страны, мародерство", - заявил кандидат в нардепы.

Он также рассказал, что после этого связался с другим кандидатом по 94-му округу Александром Дубинским и вместе с журналистами телеканала "1+1" задокументировали ряд встреч и предложений, которые звучали от людей, работающих на штаб Кононенко.

Мосийчук, Кононенко и Дубинский являются кандидатами в народные депутаты по мажоритарному округу №94.

8 июля истек срок, до которого кандидаты могли снять свои кандидатуры с регистрации на внеочередных парламентских выборах.

Теги: #мосийчук #выборы
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