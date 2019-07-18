Политика

11:18 18.07.2019

В Офисе президента обещают обновление руководства НАПК в ближайшие месяцы

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В Офисе президента обещают обновление руководства НАПК в ближайшие месяцы

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка анонсировал обновление руководства Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) в ближайшие пару месяцев.

"Мы потеряли главу НАПК, наверное, он, учитывая вашу жесткую риторику, решил не рисковать и написал письмо, что сегодня не придет. Я думаю, что через два месяца у нас точно будет новый глава НАПК. Во исполнение вашего поручения уже разработан необходимый законопроект, и мы просто ждем, когда начнет работать новый парламент", - сказал Рябошапка на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в четверг в Киеве, которое проходит под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Главой НАПК является Александр Мангул.

Теги: #напк #рябошапка #офис_президента #кадры
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