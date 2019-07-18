"Батькивщина" предлагает созвать внеочередную сессию Рады 23 июля
Фракция ВО "Батькивщина" предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому созвать внеочередную сессию Верховной Рады во вторник, 23 июля, сообщила лидер партии Юлия Тимошенко.
"Мы обращаемся к президенту Зеленскому, действительно по регламенту нельзя провести внеочередное заседание Верховной Рады, но точно можно и нужно провести внеочередную сессию Верховной Рады, и мы предлагаем президенту снова обратиться к Раде и объявить проведение внеочередной сессии 23 июля во вторник", - сказала лидер "Батькивщины" Тимошенко журналистам после заседания фракции в четверг в Киеве
Она сообщила, что фракция в течение дня направит Зеленскому письмо с предложением провести внеочередную сессию парламента 23 июля.
По словам Тимошенко, президент просто допустил юридическую ошибку, предлагая провести внеочередное заседание, "но у него есть возможность её исправить".
"Также мы направим перечень законопроектов ("Батькивщины" - ИФ), чтобы уже сейчас решить те вопросы, которые реально ожидают люди", - сказала Тимошенко.
Она уточнила, что на внеочередной сессии надо рассмотреть законопроект, который позволит снизить в два раза цены на газ для населения и бюджетной сферы.
"Мы выступаем за рассмотрение законопроекта о введении обязательного медицинского страхования... И третий неотложный законопроект - это изменения в бюджет, которые прекратят издевательства над пенсионерами и, наконец, выполнят закон, согласно которому пенсии не могут быть меньше минимального прожиточного минимума - 3094 грн", - отметила политик.
Лидер "Батькивщины" также сообщила, что члены её фракции в полном составе в настоящее время находятся в Киеве - специально вернулись из регионов в столицу, когда узнали об инициативе президента провести внеочередное заседание парламента.