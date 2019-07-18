Политика

10:37 18.07.2019

Гройсман: Мы будем достаточно сильными игроками на местных выборах

1 мин читать
Гройсман: Мы будем достаточно сильными игроками на местных выборах

Премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман заявляет, что его политическая сила будет достаточно сильным игроком на следующих местных выборах, в которых она намерена принимать участие.

"Я хочу построить настоящую политическую партию, в которой будет внутренняя конкуренция, в которой будут правильно происходить партийные процессы. Мы, после парламентских выборов, однозначно будем готовиться к местным выборам. И будем строить партию, в которой можно обеспечить и социальные лифты, и отстаивание национальных интересов. Мы надолго", - сказал Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, на сегодняшний день много местных властей не используют должным образом условия децентрализации.

"У нас есть база, знания, опыт управления на муниципальном уровне, у нас есть системные примеры и готовые решения на местах, и мы будем их пропагандировать. Мы будем достаточно сильными игроками на местных выборах", - подчеркнул лидер "Украинской стратегии".

Ранее Гройсман заявлял, что досрочные местные выборы помешают формированию объединенных территориальных громад и законсервируют неэффективную систему местного самоуправления.

Полный текст интервью Гройсмана будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #выборы #интервью #гройсман
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:51 18.07.2019
В Кабмине должно быть не больше 12 членов правительства, включая вице-премьеров - Гройсман

В Кабмине должно быть не больше 12 членов правительства, включая вице-премьеров - Гройсман

11:49 18.07.2019
Более половины украинцев довольны деятельностью президента Зеленского, работой Рады недовольны более 80% – опрос "Рейтинга"

Более половины украинцев довольны деятельностью президента Зеленского, работой Рады недовольны более 80% – опрос "Рейтинга"

11:44 18.07.2019
Миссия ВКУ рассчитывает на демократические, прозрачные и честные парламентские выборы в Украине

Миссия ВКУ рассчитывает на демократические, прозрачные и честные парламентские выборы в Украине

11:39 18.07.2019
Гройсман считает неприемлемыми люстрационные инициативы Зеленского

Гройсман считает неприемлемыми люстрационные инициативы Зеленского

11:32 18.07.2019
Мосийчук заявил, что снимается с выборов

Мосийчук заявил, что снимается с выборов

11:13 18.07.2019
Предложения к госбюджету-2020 необходимо дискутировать уже с новым правительством и парламентом - Гройсман

Предложения к госбюджету-2020 необходимо дискутировать уже с новым правительством и парламентом - Гройсман

11:12 18.07.2019
Следующие внеочередные выборы в Раду можно проводить одновременно с местными в 2020 году, после реформирования парламента - Гройсман

Следующие внеочередные выборы в Раду можно проводить одновременно с местными в 2020 году, после реформирования парламента - Гройсман

10:59 18.07.2019
Семь партий могут пройти в Раду, лидируют "Слуга народа" и ОПЗЖ – опрос "Рейтинга"

Семь партий могут пройти в Раду, лидируют "Слуга народа" и ОПЗЖ – опрос "Рейтинга"

10:41 18.07.2019
"Батькивщина" предлагает созвать внеочередную сессию Рады 23 июля

"Батькивщина" предлагает созвать внеочередную сессию Рады 23 июля

10:16 18.07.2019
Следующие внеочередные выборы в Раду можно проводить одновременно с местными в 2020 году, после реформирования парламента - Гройсман

Следующие внеочередные выборы в Раду можно проводить одновременно с местными в 2020 году, после реформирования парламента - Гройсман

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Батькивщина" предлагает созвать внеочередную сессию Рады 23 июля

В Украине разработают упрощенный механизм предоставления гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах - Зеленский

МИД Украины осуждает новую попытку РФ по незаконной паспортизации украинцев Донбасса

Гройсман: Коалиция должна формироваться вокруг конкретных решений, а не названий партий

Берлин заинтересован в освобождении Россией украинских моряков

ПОСЛЕДНЕЕ

Признание ВКУ нежелательным в РФ плохо скажется на сотрудничестве с украинской диаспорой в России – глава миссии Чолий

Місія СКУ розраховує на демократичні, прозорі та чесні парламентські вибори в Україні

В Офисе президента обещают обновление руководства НАПК в ближайшие месяцы

В Украине разработают упрощенный механизм предоставления гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах - Зеленский

МИД Украины осуждает новую попытку РФ по незаконной паспортизации украинцев Донбасса

Трамп назвал голосование по его импичменту "нелепым проектом"

Гройсман: Коалиция должна формироваться вокруг конкретных решений, а не названий партий

Берлин заинтересован в освобождении Россией украинских моряков

Палата представителей США проголосовала против рассмотрения резолюции по импичменту Трампа

Зеленский: большинство на парламентских выборах дает возможность прекратить традицию "политических тёрок"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА