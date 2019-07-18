Гройсман: Мы будем достаточно сильными игроками на местных выборах

Премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман заявляет, что его политическая сила будет достаточно сильным игроком на следующих местных выборах, в которых она намерена принимать участие.

"Я хочу построить настоящую политическую партию, в которой будет внутренняя конкуренция, в которой будут правильно происходить партийные процессы. Мы, после парламентских выборов, однозначно будем готовиться к местным выборам. И будем строить партию, в которой можно обеспечить и социальные лифты, и отстаивание национальных интересов. Мы надолго", - сказал Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, на сегодняшний день много местных властей не используют должным образом условия децентрализации.

"У нас есть база, знания, опыт управления на муниципальном уровне, у нас есть системные примеры и готовые решения на местах, и мы будем их пропагандировать. Мы будем достаточно сильными игроками на местных выборах", - подчеркнул лидер "Украинской стратегии".

Ранее Гройсман заявлял, что досрочные местные выборы помешают формированию объединенных территориальных громад и законсервируют неэффективную систему местного самоуправления.

Полный текст интервью Гройсмана будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".