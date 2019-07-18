Трамп назвал голосование по его импичменту "нелепым проектом"

Президент США Дональд Трамп назвал резолюцию, предусматривающую его импичмент, "нелепой" и предостерег от повторения подобных ситуаций.

"Палата представителей Соединенных Штатов только что подавляющим большинством проголосовала за отмену резолюции об импичменте, 332-95-1. Это, пожалуй, самый нелепый и трудоемкий проект, над которым мне когда-либо приходилось работать", - написал Трамп в своем Twitter вслед за прошедшим голосованием.

Он отметил, что процесс импичмента президента, который "возглавил величайший экономический бум в истории нашей страны, обеспечил лучшие рабочие места, самое большое снижение налогов, восстановил вооруженные силы и многое другое" теперь закончился.

"Это никогда не должно повториться с другим президентом Соединенных Штатов!" - заключил Трамп.

Ранее Палата представителей США проголосовала за то, чтобы отложить рассмотрение резолюции, предложенной демократом Эл Грином, по импичменту президента США. 332 конгрессмена выступили против резолюции, 95 поддержали ее.