Берлин заинтересован в освобождении Россией украинских моряков

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что намерен поднять на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос о необходимости освобождения 24 украинских моряков и сотрудников спецслужб, арестованных после инцидента в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

"Я буду говорить с Сергеем Лавровым о том, что мы ждем с российской стороны конструктивного вклада. Это подразумевает, помимо прочего, освобождение украинских моряков", - сказал германский министр в интервью "Интерфаксу".

Как ожидается, Маас и Лавров проведут переговоры в Германии в четверг: дипломаты встретятся "на полях" форума гражданских обществ двух стран "Петербургский диалог". Встреча пройдет в городе Кёнигсвинтер неподалеку от Бонна.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Находившимся на кораблях 24 украинцам было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

В числе арестованных оказались командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока; члены экипажей Денис Гриценко (осуществлял общее руководство группой - ИФ), Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов, Андрей Артеменко и Андрей Эйдер. Все они находятся под арестом в Москве.

Украина заявила, что арестованные моряки – военнопленные, их должны немедленно отпустить.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая по ходатайству Украины обязал Россию немедленно передать арестованных моряков, а также корабли на родину.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам на три месяца.