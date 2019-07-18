Политика

02:32 18.07.2019

Палата представителей США проголосовала против рассмотрения резолюции по импичменту Трампа

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Палата представителей США проголосовала за то, чтобы отложить рассмотрение резолюции, предложенной демократом Эл Грином, по импичменту президента США Дональда Трампа.

Как свидетельствуют результаты голосования, 332 конгрессмена выступили против резолюции, 95 поддержали ее. Голосование показало сильное разделение среди демократов.

Сама спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси добивалась отмены разговоров об импичменте, и ее сторонники выиграли голосование в среду. Но оно также продемонстрировало, что большое количество демократов хотят принять меры против Трампа.

Грин предложил резолюцию по импичменту президента США после того, как Палата представителей во вторник осудила Трампа за высказывания, нацеленные на четырех женщин в Конгрессе.

Демократ утверждал, нужно пойти дальше и перейти к импичменту Трампа за разжигание расовой напряженности в Америке.

"Сегодняшнее голосование должно определить, будем ли мы наказывать президента. Вчера была замечательная попытка. Я ее поддержал. Но это не наказывает президента", - сказал Грин перед голосованием.

Конституция США предусматривает отрешение президента посредством выдвижения импичмента в Палате представителей, а затем обвинительного приговора квалифицированным большинством (2/3) Сената. На данный момент Сенат США контролируется республиканцами, поддерживающими Трампа. Поэтому импичмент нынешнему президенту США, вряд ли, угрожает.

Теги: #сша #трамп #голосование #импичмент
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