Политика

01:22 18.07.2019

Зеленский: большинство на парламентских выборах дает возможность прекратить традицию "политических тёрок"

1 мин читать
Зеленский: большинство на парламентских выборах дает возможность прекратить традицию "политических тёрок"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что получение партией большинства на выборах в Верховную Раду дает возможность прекратить традицию "политических тёрок" и убрать необходимость с кем-то о чём-то договариваться.

"Большинство в Верховной Раде дает возможность прекратить эту традицию договариваться, традицию "политических тёрок", продавать места, обмениваться портфелями. Поэтому мы хотим набрать очень много голосов, высокий рейтинг, чтобы уменьшить эту возможность с кем-то о чём-то говорить", - сказал он в интервью "Откровенно с президентом", показанном в эфире ряда украинских телеканалов в среду.

Зеленский отметил, что ему не нравится выражение "политика компромиссов". "Я думаю, что нам за эти 30 лет уже достаточно компромиссов. Хочется нормальных честных людей в правительство. Я хочу, чтобы было больше молодых нормальных людей, свежих. Хотя я должен сказать, что в этом правительстве есть пару людей, "незашкваренных", как сейчас выражаются, с которыми мы, возможно, будем работать. Но это мы будем решать", - указал он.

Теги: #зеленский #украина #выборы #парламент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:20 18.07.2019
Волкер: продолжение ареста морякам - попытка Кремля давить на Зеленского накануне выборов

Волкер: продолжение ареста морякам - попытка Кремля давить на Зеленского накануне выборов

01:13 18.07.2019
Зеленский: олигархи должны платить налоги, вкладывать в Украину и не будут монополистами, "от чего-то придется отказываться"

Зеленский: олигархи должны платить налоги, вкладывать в Украину и не будут монополистами, "от чего-то придется отказываться"

00:52 18.07.2019
Зеленский обещать найти способы снизить тарифы и внедрить идею, чтобы малообеспеченные граждане в возрасте за 70 лет не платили за коммуналку

Зеленский обещать найти способы снизить тарифы и внедрить идею, чтобы малообеспеченные граждане в возрасте за 70 лет не платили за коммуналку

00:30 18.07.2019
Зеленский: человек с двойным гражданством не может баллотироваться в Раду

Зеленский: человек с двойным гражданством не может баллотироваться в Раду

00:02 18.07.2019
"ArcelorMittal Кривой Рог" удивлен делом против него за загрязнение окружающей среды

"ArcelorMittal Кривой Рог" удивлен делом против него за загрязнение окружающей среды

23:52 17.07.2019
Зеленский: одной моей политической воли недостаточно для посадок "Свинарчуков" и других коррупционеров, нужна такая же у правоохранителей

Зеленский: одной моей политической воли недостаточно для посадок "Свинарчуков" и других коррупционеров, нужна такая же у правоохранителей

23:00 17.07.2019
В Польше в ДТП погиб украинец

В Польше в ДТП погиб украинец

22:50 17.07.2019
Грановский поддержал Зеленского относительно недопуска кандидатов в Раду с двойным гражданством

Грановский поддержал Зеленского относительно недопуска кандидатов в Раду с двойным гражданством

21:03 17.07.2019
Кандидат в нардепы по 194 округу Кухарчук отвергает обвинения "Слуги народа", требует от политсилы опровергнуть "фейк"

Кандидат в нардепы по 194 округу Кухарчук отвергает обвинения "Слуги народа", требует от политсилы опровергнуть "фейк"

20:46 17.07.2019
ТКГ согласовала прекращение огня на Донбассе с 00.01 21 июля – пресс-секретарь Кучмы

ТКГ согласовала прекращение огня на Донбассе с 00.01 21 июля – пресс-секретарь Кучмы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский обещать найти способы снизить тарифы и внедрить идею, чтобы малообеспеченные граждане в возрасте за 70 лет не платили за коммуналку

Зеленский: одной моей политической воли недостаточно для посадок "Свинарчуков" и других коррупционеров, нужна такая же у правоохранителей

Зеленский: Путин предложил обмен всех на всех, я - с радостью, только сначала нужно уточнить списки

Зеленский: западные партнеры были против моего звонка Путину, но это вопрос Украины и ее граждан, и я не понимаю, какая здесь связь с санкциями

Зеленский: после следующей встречи советников лидеров стран "нормандского формата" постараются встретиться уже сами четыре лидера

ПОСЛЕДНЕЕ

Палата представителей США проголосовала против рассмотрения резолюции по импичменту Трампа

США продолжат проводить учения с Турцией, несмотря на ситуацию вокруг С-400

Украинская делегация призывает депутатов ЕП сохранить санкции против России - Порошенко в Страсбурге

Климпуш-Цинцадзе назвала визит Сийярто в Закарпатье вмешательством во внутренние дела Украины

Зеленский: Путин предложил обмен всех на всех, я - с радостью, только сначала нужно уточнить списки

Зеленский: западные партнеры были против моего звонка Путину, но это вопрос Украины и ее граждан, и я не понимаю, какая здесь связь с санкциями

Зеленский: после следующей встречи советников лидеров стран "нормандского формата" постараются встретиться уже сами четыре лидера

Зеркаль: Продление ареста для украинских моряков – это очередной выстрел России себе в ногу

Зеленский пока не определился по вопросу проведения внеочередных местных выборов

Зеленский внес в Раду новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА