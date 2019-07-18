Политика

01:13 18.07.2019

Зеленский: олигархи должны платить налоги, вкладывать в Украину и не будут монополистами, "от чего-то придется отказываться"

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Президент Украины Владимир Зеленский еще раз подчеркнул, что олигархи в Украине должны быть готовы к новым правилам игры.

"Это нормальный формат работы с олигархами. Они должны много денег, какие они разными путями заработали, и на которых нет криминала (потому что если есть криминал, то будем сажать), инвестировать и вкладывать в Украину. И будут новые правила, все должны платить налоги. И они знают, что мы им не дадим быть монополистами. От чего-то придется отказываться им, они все уже об этом знают", - сказал он в интервью "Откровенно с президентом", показанном в эфире ряда украинских телеканалов в среду.

Зеленский напомнил, что во время встречи с бизнесменом Ринатом Ахметовым ему были поставлены условия, что будет отменена формула "Роттердам+", что и было сделано, и что на каждого олигарха будет большая финансовая нагрузка.

"Он (Ахметов – ИФ) купил 200 "скорых" для детских больниц. И будем ему презентовать инвестиционный документ, чтобы он вкладывал (хотя он об этом еще не знает) большие деньги в медицину, и вкладывал в инфраструктуру Донбасса", - отметил президент.

Как сообщалось, 20 июня на встрече с бизнес-сообществом Украины Зеленский сообщил, что договорился с бизнесменами Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским об их участии в финансировании и поддержке социально-экономических и гуманитарных проектов для Донбасса и всей Украины.

 По его словам, эти бизнесмены берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов.

"Например, господин Пинчук обеспечит уже сейчас квартирами 24 семьи наших пленных моряков, и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всех военнослужащих. С господином Ринатом Ахметовым мы не только пришли к согласию об отмене формулы "Роттердам+", но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса. Первый результат вы уже видели – это 200 "скорых" для городских и сельских больниц по всей Украине. Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", - рассказал тогда Зеленский.

Теги: #зеленский #олигархи #украина #отношения
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