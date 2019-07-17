Политика

23:52 17.07.2019

Зеленский: одной моей политической воли недостаточно для посадок "Свинарчуков" и других коррупционеров, нужна такая же у правоохранителей

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Зеленский: одной моей политической воли недостаточно для посадок "Свинарчуков" и других коррупционеров, нужна такая же у правоохранителей

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что недостаточно только его политической воли для доведения до конца громких дел, в частности, связанных с коррупцией в оборонной сфере, необходимо ее наличие у руководителей и сотрудников правоохранительных органов.

"Уже прошло полтора месяца, и я понимаю только одно, что политической воли моей личной недостаточно, нет политической воли у наших правоохранительных органов. Возможно, у кого-то и есть, но чего-то им всегда не хватает. А когда человеку не хватает, то мы будем делать всё, чтобы не хватало стране этих людей", - сказал он в интервью "Откровенно с президентом", показанном в эфире ряда украинских телеканалов в среду.

Зеленский привел в качестве примера ситуацию, когда один из руководителей правоохранительных органов говорит, что "не знает, где сейчас Свинарчуки, может, прячутся где-то в каких-то странах". "А мы знаем, и ты видишь, как человек, который обворовывал страну, зарабатывал на армии, спокойно едет на крутом автомобиле, едет в "5 Элемент", в спортзал Порошенко, и нормально там отдыхает. Вот что происходит", - пояснил он.

Президент указал, что с первого дня после вступления в должность он собирал всех руководителей правоохранительных органов и предложил разобраться с наиболее громкими делами.

"Давайте сейчас разберемся с делами Майдана, что у нас с журналистами, с преследованиями, с убитыми, что с Гандзюк? Что в целом происходит? Где Свинарчуки? Как их взять? И тут началось самое главное: САП говорит, что во всем виновато НАБУ, НАБУ говорит, что виновата САП, генпрокурор говорит, что была бы политическая воля, мы бы уже всех посадили…", - отметил он.

По его словам, у новой команды во власти как раз есть политическая воля, чтобы можно было нормально и безопасно жить в Украине, чтобы посадить "всех этих грабителей, которые очень грязно зарабатывали на всех этих делах".

При этом Зеленский считает, что уже есть первые определенные продвижения в борьбе с коррупцией, но для более серьезной работы необходимо дождаться проведения внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля и формирования нового правительства.

"Вручили подозрение господину Насалику. ГБРовцы сделали обыски в Министерстве обороны, сейчас начнут расследовать уголовные дела… Но я боюсь одного, что когда дело пойдет в суд, нам скажут, что мы-то тут ни при чем, всё решает судья. Поэтому я очень жду того момента, когда у нас будет уже новая Верховная Рада. Будет Верховная Рада – появится нормальное правительство из нормальных людей. Часть этих людей уже у нас есть, часть еще нужно будет подобрать", - отметил он.

Теги: #зеленский #коррупция #борьба #украина
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