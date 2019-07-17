Грановский поддержал Зеленского относительно недопуска кандидатов в Раду с двойным гражданством

Народный депутат Александр Грановский, баллотирующийся в Верховную Раду по 169-му одномандатному избирательному округу в Харькове, поддержал мнение президента Украины Владимира Зеленского о недопуске кандидатов в парламент с двойным гражданством.

"Как я и считал, единственным ответственным человеком в Зе-команде оказался сам президент Украины. Только Владимир Александрович не избегал ответа на вопрос о двойном гражданстве кандидата Александра Куницкого. Сегодня президент Украины посетил любимый Харьков, где журналист задал гаранту вопрос о Куницком. Ответ очень информативен – "если у него есть гражданство другой страны, депутатом он быть не может", - написал Грановский в соцсети Фейсбук, цитируя слова Зеленского в комментарии журналистам.

Грановский отметил, что во время своего визита в Харьков 17 июля Зеленский не избегал ответа на вопрос о двойном гражданстве кандидата от "Слуги народа" по 169 округу Куницкого.

Также нардеп отметил, что глава государства назвал его оппонентом Куницкого по 169 округу.

"Отвечая журналисту, президент называет оппонентом по 169 округу - Грановского, то есть меня. Первое лицо государства справедливо предположил, что в случае возникновения правовых проблем у Куницкого, на 169 округе гарантированно победит Грановский, то есть опять-таки я. Владимир Александрович, я хорошо знаю, что некоторые люди пытаются ввести Вас в заблуждение и позволяют себе информировать Вас, мягко говоря, не в том русле, в котором должны", - добавил он.

Кроме того Грановский выразил готовность оказывать поддержку Зеленскому.

"Хочу Вас заверить, что отношусь к президенту с уважением и готов поддерживать в конструктивных вопросах, в которых нет места для противоречий. Я достаточно эффективный и корректный человек и знаю, что называется, границы приличия. Поверьте, в будущем я стану гораздо полезнее для общества и Харькова, в частности, чем господин Куницкий. Этот человек успел ввести общество в заблуждение, но я не так воспитан, я за правду", - отметил нардеп.