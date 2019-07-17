США продолжат проводить учения с Турцией, несмотря на ситуацию вокруг С-400

США продолжат принимать участие в военных маневрах с Турцией, в том числе в тех, которые запланированы в Грузии, Германии и на Украине, заявил заместитель главы Пентагона Дэвид Трахтенберг.

"И мы продолжим участвовать вместе с Турцией в многосторонних военных учениях, чтобы повысить боеготовность и взаимодействие, в том числе в ходе грядущих военных учений в Грузии, Германии и Украине", - сказал он в ходе брифинга, посвященного ситуации вокруг приобретения Анкарой российских систем ПВО С-400.

Трахтенберг указал, что Турция и США продолжат сотрудничать, чтобы противостоять общим угрозам. При этом он отметил, что "отношения между нашими военными остаются крепкими".

Заместитель главы Пентагона добавил, что США также продолжат "взаимодействовать с Турцией по большому количеству связанных с НАТО вопросов".

Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. Эти поставки начались на прошлой неделе.