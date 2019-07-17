Политика

21:03 17.07.2019

Кандидат в нардепы по 194 округу Кухарчук отвергает обвинения "Слуги народа", требует от политсилы опровергнуть "фейк"

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Кандидат в нардепы по 194 округу Кухарчук отвергает обвинения "Слуги народа", требует от политсилы опровергнуть "фейк"

Кандидат в нардепы по округу №194 (Черкассы) самовыдвиженец Дмитрий Кухарчук заявляет, что обвинения в его адрес партии "Слуга народа" в якобы угрозах работникам штаба кандидата-конкурента от этой политсилы по округу Любви Шпак не соответствуют действительности, в связи с чем требует от руководства "Слуги народа" официального опровержения недостоверной информации и готов в суде доказывать свою позицию, для чего готовит иск о клевете.

"…обнародованная партией "Слуга народа" информация о том, что я якобы "врывался" в избирательный штаб кандидата в нардепы Шпак, как и то, что я будто бы угрожал работникам ее штаба физической расправой, никоим образом не соответствуют действительности, являются заведомо недостоверной клеветой, направленной против меня как кандидата в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу №194", - написал Кухарчук на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Кандидат в нардепы также заявил, что имеет неопровержимые доказательства своей невиновности и одновременно полной несостоятельности обвинений "Слуги народа": "В день и час, когда состоялась якобы атака на офис Любви Шпак, я был гостем телеканала "Интер" в Киеве, где принимал участие в прямом эфире "Подробности Выбора".

"Мы уже готовим иск за клевету и требуем от руководства партии "Слуга народа" и команды кандидата в нардепы от этой политсилы Любви Шпак публичных объяснений относительно обнародования заведомо ложной информации обо мне публичного опровержения этой лжи", - подытожил Кухарчук.

Партия "Слуга народа" 15 июля обнародовала сообщение, в котором заявила об использовании грязных технологий и агрессии с применением физической силы со стороны конкурентов в отношении ее кандидатов в народные депутаты на мажоритарных округах.

В партии выделили ряд наиболее вопиющих нарушений, среди которых была приведена ситуация в одномандатном избирательном округе №194 (Черкассы).

Теги: #черкассы #опровержение #выборы
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