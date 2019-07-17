Политика

20:26 17.07.2019

Украинская делегация призывает депутатов ЕП сохранить санкции против России - Порошенко в Страсбурге

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Украинская делегация призывает депутатов ЕП сохранить санкции против России - Порошенко в Страсбурге

Украинская делегация призвала депутатов Европарламента сохранить (в случае невыполнения Минских соглашений – усилить) санкции в отношении России, сообщил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Мы обратились с просьбой к депутатам ЕП, чтобы в резолюции обязательно присутствовали несколько позиций. Это сохранение (а в случае невыполнения Минских соглашений и усиление) санкций против России. Но ни в коем случае не повторить тот негативный опыт, который продемонстрировала ПАСЕ", - сказал Порошенко журналистам в Страсбурге, сообщает сайт "Евросолидарности".

Вторая позиция, отметил он, - призыв к безусловному и немедленному исполнению, без каких-либо дополнительных условий, решения приказа Международного трибунала в Гамбурге по освобождению 24 украинских моряков и кораблей, которые незаконно удерживаются в России. "Мы подчеркнули, чтобы это квалифицировалось как акт агрессии Российской Федерации против Украины в Керченском проливе и Азовском море", - указал Порошенко.

Кроме того, по его словам, украинская сторона обратилась к ЕП с просьбой, чтобы Россия обнародовала перечень политзаключенных, незаконно удерживаемых как в РФ, так и на незаконно оккупированной территории Донбасса и в Крыму. А в случае невыполнения приказа Трибунала ООН - чтобы была рассмотрена возможность введения Азовского пакета санкций", - подчеркнул Порошенко.

Он пояснил, что завтра украинская делегация будет участвовать в заседании Европарламента, где будет обсуждаться резолюция ЕП по Украине. "С одной стороны это демонстрирует, что Украина остается высоко в повестке дня ЕП. Слухи, которые Россия распускает о том, что Европа якобы устала от Украины, - это точно неправда. Нужно работать и держать Украину высоко в повестке дня", - отметил Порошенко.

По информации "Евросолидарности", в среду в новоизбранном Европарламенте состоялась первая встреча группы "Друзья Украины" и команды пятого президента Порошенко. Среди участников группы друзей были четыре премьер-министра, три министра иностранных дел, а также различные партийные группы.

Теги: #европарламент #порошенко #визит
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