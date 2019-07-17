Политика

19:59 17.07.2019

Климпуш-Цинцадзе назвала визит Сийярто в Закарпатье вмешательством во внутренние дела Украины

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Климпуш-Цинцадзе назвала визит Сийярто в Закарпатье вмешательством во внутренние дела Украины

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе расценивает приезд главы министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Закарпатскую область в преддверии внеочередных выборов в Верховную Раду как вмешательство во внутренние дела Украины.

"Приезд в Закарпатье делегаций из Венгрии и главы венгерского МИД Петера Сийярто в разгар горячей избирательной кампании является неприкрытым вмешательством во внутренние дела Украины. Это грубое нарушение украинского законодательства, которое прямо запрещает участие иностранцев в предвыборной агитации, в том числе в публичных мероприятиях. Визит проходил, несмотря на настойчивые рекомендации МИД Украины воздержаться от подобных шагов до завершения парламентских выборов", - написала Климпуш-Цинцадзе на своей странице в соцсети Facebook в среду.

По ее словам, венгерские власти продемонстрировали "пренебрежение к Украине как партнеру, к ее суверенитету и законам", а попытки Украины наладить диалог "наталкивались фактически на язык ультиматумов".

"Ситуация на Закарпатье вызывает большое беспокойство… Сегодня игнорирование равнозначно предательству национальных интересов. В будущей Верховной Раде приложу все усилия, чтобы Закарпатье оставалось в центре внимания парламента и правительства", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Ранее, 15 июля, МИД Украины выразил обеспокоенность недавней встречей премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой Общества венгерской культуры Закарпатья, народным депутатом Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" Василием Брензовичем в Будапеште, рядом визитов в Закарпатскую область официальных лиц Венгрии и публичных заявлений агитационного характера со стороны венгерских чиновников в поддержку этого и других кандидатов на выборах в Верховную Раду 21 июля.

Теги: #сиярто #вице_премьер #визит
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