Политика

19:58 17.07.2019

Зеленский: Путин предложил обмен всех на всех, я - с радостью, только сначала нужно уточнить списки

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Зеленский: Путин предложил обмен всех на всех, я - с радостью, только сначала нужно уточнить списки

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что обмен пленными всех на всех из Российской Федерации и оккупированных территорий Донбасса и Крыма будет со временем реализован, но сначала нужно уточнить списки, а пока можно начать с тех, кто точно подтвержден, в том числе, с удерживаемых в РФ украинских моряков.

"Президент Российской Федерации мне сказал, что видит решение вопроса пленных всех на всех. Я ему откровенно сказал, что всех на всех я - с радостью, но есть одна ситуация. Список наших всех, тех ребят, которые находятся именно на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком людей, которые контролируют сейчас наши временно оккупированные территории", - сказал он в интервью "Откровенно с президентом", показанном в эфире ряда украинских телеканалов в среду.

"Поэтому всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем всех тех, кто есть в России, есть в Крыму, и начнем с моряков. Мне кажется, что это нормальный шаг для возобновления диалога, и реальный сильный шаг к тому, чтобы прекратить войну, - подчеркнул Зеленский.

Теги: #зеленский #пленные #путин
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