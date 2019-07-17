Зеленский: после следующей встречи советников лидеров стран "нормандского формата" постараются встретиться уже сами четыре лидера
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что после следующей встречи внешнеполитических советников лидеров государств "нормандского формата" могут встретиться уже сами четыре лидера Украины, Германии, Франции и России.
"Есть "нормандский формат", который не работал два года. Вот что мы уже сделали. 12 июля была первая встреча наших представителей, договорились, что будет еще одна встреча - уже более существенной, и через одну встречу постараются встретиться четыре лидера. Я думаю, что этим мы приблизимся к дипломатическому решению этого вопроса", - сказал он в интервью "Откровенно с президентом", показанном в эфире ряда украинских телеканалов в среду.