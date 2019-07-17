Зеркаль: Продление ареста для украинских моряков – это очередной выстрел России себе в ногу

Украинские дипломаты активно работают над тем, чтобы Россия выполнила приказ Международного трибунала по морскому праву об освобождении трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей, но продление судом в Москве сроков ареста моряков лишь усугубляет ситуацию, констатирует замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

"На протяжении недель, прошедших после издания приказа Трибунала, мы активно работаем над тем, чтобы он все-таки был выполнен. Правомерным способом. Сейчас мы уверены, что российская сторона знает, как это можно сделать. Продление ареста, к сожалению, не облегчает и без того сложную работу дипломатов", - написала Зеркаль на своей странице в Фейсбуке.

Она назвала продление ареста украинских моряков "очередным выстрелом России себе в ногу".

Замглавы МИД также отметила, что давление на Россию с требованием освободить украинских моряков будет только увеличиваться. "Пока Россия будет неправомерно удерживать моряков, этот вопрос будет оставаться главным для наших партнеров во всех форматах диалога с РФ - от двусторонних встреч на высшем уровне до заявлений в Совбезе ООН", - добавила она.

По ее словам, забота об украинских гражданах "не позволяет нам просто ждать, пока этот вопрос станет совсем токсичным для РФ и под грузом проблем, созданных для себя самой, РФ все же выполнит приказ Трибунала".

"Но Россия также должна осознавать, что каждое такое неправомерное действие, как сегодняшнее продление ареста, только усугубляет ситуацию. Поэтому давление будет только расти. Пока наши ребята не вернутся в Украину", - подытожила Зеркаль.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Находившимся на кораблях 24 украинцам было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

В числе арестованных оказались командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока; члены экипажей Денис Гриценко (осуществлял общее руководство группой - ИФ), Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов, Андрей Артеменко и Андрей Эйдер. Все они находятся под арестом в Москве.

Украина заявила, что арестованные моряки – военнопленные, их должны немедленно отпустить.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая по ходатайству Украины обязал Россию немедленно передать арестованных моряков, а также корабли на родину.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам на три месяца.