Политика

18:36 17.07.2019

Зеленский внес в Раду новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение

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Зеленский внес в Раду новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников, а также предусматривающий введение института взыскания необоснованных активов чиновников.

Как сообщается на официальном сайте парламента, соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов" зарегистрирован под №10461 17 июля.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины положениями, устанавливающими уголовную ответственность за приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы.

Кроме того, законопроектом предлагается на законодательном уровне решить вопрос обеспечения надлежащего функционирования института взыскания необоснованных активов чиновников. В связи с этим предусматривается введение в Гражданский кодекс Украины отдельного основания для прекращения права собственности, определения видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов.

Положениями законопроекта в части введения процедуры признания активов необоснованными и их взыскания предлагается закрепить классический стандарт доказывания - "преимущество доказательств" (preponderance of the evidence), который закрепляет принцип равенства сторон.

По результатам признания активов необоснованными предлагается предусмотреть освобождение указанных лиц от занимаемых должностей.

Рассмотрение дел о признании необоснованными активов и их взыскания в доход государства предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда.

Право на обращение в суд с соответствующим иском предлагается предоставить Национальному антикоррупционному бюро Украины по согласованию с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, кроме дел, где ответчиком является чиновники НАБУ и САП, где право на обращение с иском предлагается предоставить прокурорам Генеральной прокуратуры.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов признал неконституционной ст.368-2 УК о незаконном обогащении. Такое решение вызвало обеспокоенность МВФ, посольств США и Великобритании. Пятый президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции. В свою очередь, народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.

Зеленский 5 июля внес в Раду законопроект №10358, которым предложил за обретение чиновниками активов, стоимость которых более чем на 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его доходы, карать их лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Однако Верховная Рада отказалась рассматривать этот законопроект главы государства. 6 июля депутаты поддержали включение в повестку дня сессии депутатских законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение, однако включение в повестку законопроекта Зеленского и альтернативного ему не поддержали. Заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка назвал такие действия парламентариев местью Зеленскому.

Теги: #незаконное_обогащение #законопроект #зеленский
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