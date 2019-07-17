Политика

18:12 17.07.2019

Решение суда в Москве о продлении ареста 24 украинских моряков обостряет спор между Россией и Украиной - МИД

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Решение суда в Москве о продлении ареста 24 украинских моряков обостряет спор между Россией и Украиной - МИД

Министерство иностранных дел Украины протестует в связи с решением суда в Москве о продлении срока содержания под стражей 24 украинских моряков и подчеркивает, что данное решение только обостряет спор между двумя странами.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест против решения Московского суда о продлении незаконного содержания за решеткой до 24 октября 2019 года 24 украинских военнослужащих, которые были захвачены Российской Федерацией в Черном море 25 ноября 2018 года. (…) Сегодняшнее решение Московского суда является очередным нарушением Россией международного права и еще больше обостряет спор между Россией и Украиной", - говорится в заявлении МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что содержание Россией под стражей 24 украинских военнослужащих и трех военно-морских судов является грубым и продолжающимся нарушением суверенного иммунитета, которым пользуются как суда, так и военнослужащие в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и обычным международным правом.

В МИД напомнили, что 25 мая Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) приказал немедленно и безусловно освободить три украинские военно-морские суда и 24 членов их экипажей. Невыполнение обязательства Россией относительно немедленного освобождения судов и военнослужащих является нарушением этого приказа и Конвенции ООН по морскому праву.

В заявлении также указано, что Украина выражает благодарность своим международным партнерам за их солидарность в ее борьбе за освобождение украинских военнослужащих и военно-морских судов.

В среду Лефортовский суд Москвы оставил под стражей до 24 и 26 октября 2019 года 24 украинских моряков, арестованных в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Находившимся на кораблях 24 украинцам было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

В числе арестованных оказались командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока; члены экипажей Денис Гриценко (осуществлял общее руководство группой - ИФ), Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов, Андрей Артеменко и Андрей Эйдер. Все они находятся под арестом в Москве.

Украина заявила, что арестованные моряки – военнопленные, их должны немедленно отпустить.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая по ходатайству Украины обязал Россию немедленно передать арестованных моряков, а также корабли на родину.

Теги: #рф #арест #моряки #мид
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