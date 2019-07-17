Парубий рекомендует Зеленскому переписать обращение, поскольку Регламент Рады не позволяет созывать внеочередное заседание

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что в настоящее время может созвать внеочередную сессию парламента, а не заседание, в связи с чем просит президента Украины привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с законом.

"Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Однако созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь Регламент Верховной Рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады Украины", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

Спикер напомнил, что последнее заседание 10-й сессии Верховной Рады VIII созыва, согласно календарному плану, состоялось 12 июля.

"У меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность - созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной Рады Украины. Обратился к президенту с просьбой привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с требованиями закона", - сообщил Парубий.

Как сообщалось, в письме на имя спикера парламента Парубия (текст документа есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина") президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля, для рассмотрения внесенных главой государства законопроектов.

"Прошу созвать 18 июля 2019 года внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, в повестку дня которого включить рассмотрение внесенных президентом Украины проектов законов: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления…", "О внесении изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде (о начале работы суда)", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенные территории Украины", - говорится в письме.

Знакомый с ситуацией источник агентства рассказал, что в аппарате Верховной Рады письмо президента зарегистрировано 17 июля.