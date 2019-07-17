Политика

16:46 17.07.2019

Популярность "Слуги народа" связана с активностью ее команды в соцсети Instagram - эксперт

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Популярность "Слуги народа" связана с активностью ее команды в соцсети Instagram - эксперт

Эксперты связывают популярность команды президента Украины Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" у избирателей с многочисленными постами и просмотрами в социальной сети Instagram.

"Согласно исследованиям 82% инстаграм-постов, связанных с политикой, так или иначе упоминали Зеленского, для сравнения "Европейскую солидарность" - только 17%", - сказал главный редактор онлайн-платформы "UkraineWorld" Владимир Ермоленко на пресс-конференции в среду в Киеве.

По его словам, ресурс Instagram удачно использовала команда партии "Слуги народа", чтобы перетянуть аудиторию "Квартала-95" в политику. Эксперт отметил, что "это можно назвать важной технологией"

Он отметил, что удивил и результат "Оппозиционной платформы – за жизнь", которая занимает после команды Зеленского второе место и по количеству постов, и по количеству комментариев, и по просмотру.

"Отрыв "Слуги народа" от ближайших преследователей в Instagram-е просто сумасшедший – у "Слуги народа" - 24,6 млн., у "Оппоплатформы" 3,5 млн., у "Евросолидарности" – два миллиона", - сказал Ермоленко.

Теги: #партии #instagram #выборы
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