Смешко о заявлении Гриценко "обломать ему рога": Полковник, прекратите истерику

Лидер партии "Сила и честь", экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко в ответ на заявление лидера партии "Гражданская позиция", экс-министра обороны Анатолия Гриценко о попытке силой надавить на представителя его команды посоветовал политику научиться проигрывать.

"Не знаю, о каких "рогах" говорит господин Гриценко. Откровенно, не эксперт в этом вопросе. Но, полковник, прекратите истерику", - написал Смешко на своей странице в соцсети Фейсбуке в среду.

Он также добавил, что "непопадание в парламент – это не повод для истерики", поскольку жизнь есть и за пределами Верховной Рады.

""Опытный" с 2004 года политик должен, наконец, научиться мудрости у своей очаровательной жены – Юлии Мостовой. В том числе умению проигрывать", - подчеркнул Смешко.