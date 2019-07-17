Политика

15:03 17.07.2019

"Батькивщина" подала в суд на правительство и Минсоцполитики о нарушениях права граждан на минимальную пенсию

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"Батькивщина" подала в суд на правительство и Минсоцполитики о нарушениях права граждан на минимальную пенсию

Партия "Батькивщина" подала в Окружной административный суд г.Киева иск против правительства, Министерства социальной политики и Пенсионного фонда о нарушениях права граждан на минимальную пенсию .

"Мы требуем признать незаконными все решения правительства, благодаря которым пенсионерам весь год платили пенсии меньше прожиточного минимума – 3094 грн", - сказала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко после подачи иска в среду в Киеве, сообщаетмя на сайте политсилы.

По ее словам, в законе о госбюджете зафиксирован прожиточный минимум для разных категорий граждан, и ниже его выплачивать зарплаты и пенсии нельзя.

Тимошенко напомнила, что ее команда уже доказала в судах незаконность и безосновательность постановлений правительства Порошенко-Гройсмана о повышении цен на газ для населения.

"Мы уверены, что такое же решение будет принято и по "пенсионному" иску, и пенсии будут пересчитаны", - отметила Тимошенко.

Теги: #минсоцполитики #тимошенко #батькивщина #пенсии #кабмин
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