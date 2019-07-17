Политика

14:54 17.07.2019

Открытость Зеленского импонирует американцам, в США с нетерпением жду его визита и выхода отношений с Украиной на новый уровень – помощник президента

2 мин читать

Открытость президента Украины Владимира Зеленского импонирует представителям властей США, там с нетерпением жду его визита и выхода украинско-американских отношений на новый качественный уровень, подчеркивает помощник президента Андрей Ермак.

"У меня сложилось твёрдое убеждение, что в США верят Зеленскому, а ведь американцев убедить очень непросто. Мне кажется, открытость и искренность президента, желание, в первую очередь, оставаться человеком очень импонируют американцам. Наши партнёры рассчитывают, что отношения с Украиной выйдут на новый качественный уровень, об этом говорилось на всех встречах. В США также находят отклик мирные инициативы президента Зеленского", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", рассказывая о своем недавнем визите в США 10-11 июля, куда также ездил секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.

Ермак отдельно отметил звучавший акцент на поддержку Украины по всем направлениям. "Была высказана заинтересованность в построении отношений с президентом Зеленским, переданы поздравления и ожидания. В США внимательно следят за действиями президента, его шаги находятся в центре внимания, в том числе, поездки по стране, общение с различными чиновниками", - указал он.

Помощник Зеленского рассказал, что во время встреч обсуждал ряд ключевых вопросов, касающихся отношений между странами, а также детали будущего масштабного официального визита Зеленского в США.

"У меня был ряд встреч, в том числе совместные встречи с Александром Данилюком. Одной из них была встреча в Белом доме с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, министром энергетики США Риком Перри, специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и послом США в ЕС Гордоном Сондлендом", - отметил Ермак.

Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #сша #зеленский #политика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:01 17.07.2019
Вилкул предложил президенту создать Украинский институт русского языка

Вилкул предложил президенту создать Украинский институт русского языка

14:47 17.07.2019
Зеленский пообещал уволить главу Укртрансбезопасности Ноняка после назначения нового Кабмина

Зеленский пообещал уволить главу Укртрансбезопасности Ноняка после назначения нового Кабмина

14:20 17.07.2019
Зеленский предложил местному активу составить short list кандидатов на главу Николаевской ОГА

Зеленский предложил местному активу составить short list кандидатов на главу Николаевской ОГА

13:52 17.07.2019
Зеленский предлагает парламенту 18 июля отсрочить на 90 дней штрафы для тех, кто не успеет вовремя растаможить "евробляхи"

Зеленский предлагает парламенту 18 июля отсрочить на 90 дней штрафы для тех, кто не успеет вовремя растаможить "евробляхи"

13:32 17.07.2019
Зеленский потребовал от и.о. главы Николаевской ОГА Боня написать заявление по собственному желанию, чиновник согласился

Зеленский потребовал от и.о. главы Николаевской ОГА Боня написать заявление по собственному желанию, чиновник согласился

13:06 17.07.2019
Рабинович: Украинцы ждут, когда проснется Голобородько и установит мир

Рабинович: Украинцы ждут, когда проснется Голобородько и установит мир

11:26 17.07.2019
Зеленский просит Парубия созвать в четверг внеочередное заседание Рады

Зеленский просит Парубия созвать в четверг внеочередное заседание Рады

10:48 17.07.2019
Зеленский отправился с рабочей поездкой в Николаевскую и Харьковскую области

Зеленский отправился с рабочей поездкой в Николаевскую и Харьковскую области

07:40 17.07.2019
Места размещения ядерного оружия США в Европе были случайно раскрыты в докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО

Места размещения ядерного оружия США в Европе были случайно раскрыты в докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО

07:16 17.07.2019
Сенат США принял резолюцию, посвященную пятой годовщине Революции Достоинства и памяти Героев Небесной Сотни

Сенат США принял резолюцию, посвященную пятой годовщине Революции Достоинства и памяти Героев Небесной Сотни

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гройсман считает призыв к демократам голосовать за "партию Порошенко" предвыборной манипуляцией

Команда президента работает над сокращением количества членов Кабмина и ряда органов исполнительной власти - Рябошапка

Зеленский предложил местному активу составить short list кандидатов на главу Николаевской ОГА

Зеленский потребовал от и.о. главы Николаевской ОГА Боня написать заявление по собственному желанию, чиновник согласился

В "Евросолидарности" считают, что Труба действует под диктовку Портнова

ПОСЛЕДНЕЕ

Смешко о заявлении Гриценко "обломать ему рога": Полковник, прекратите истерику

"Батькивщина" подала в суд на правительство и Минсоцполитики о нарушениях права граждан на минимальную пенсию

Гройсман считает призыв к демократам голосовать за "партию Порошенко" предвыборной манипуляцией

Команда президента работает над сокращением количества членов Кабмина и ряда органов исполнительной власти - Рябошапка

Нардепы способны собраться на внеочередное заседание Рады 18 июля и уже знакомы с законопроектами - Рябошапка

В "Евросолидарности" считают, что Труба действует под диктовку Портнова

Гройсман скептически относится к идее досрочных местных выборов

Правительство Австралии по-прежнему привержено делу привлечения к ответственности за уничтожение рейса MH17 над Донбассом

Наиболее проблемными могут стать мажоритарные округи в Донецкой, Закарпатской и Днепропетровской областях, ожидают в "ОПОРЕ"

Гриценко пообещал "обломать рога" Смешко, если со стороны последнего повторится попытка силой надавить на представителей команды "Гражданской позиции"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА