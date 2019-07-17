Зеленский пообещал уволить главу Укртрансбезопасности Ноняка после назначения нового Кабмина

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал решить вопрос увольнения главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаила Ноняка после назначения нового состава Кабинета министров.

"Я фамилию "Ноняк" слышу последние 10 дней. С первого дня понял, в чем проблема, ребята (команда Офиса президента – ИФ) показали мне статистику, какие проблемы возникают из-за этой фамилии. Я позвонил премьер-министру (Владимиру Гройсману – ИФ) и очень попросил его уволить этого человека. А премьер-министр сказал, что сейчас это решение от него не зависит", - заявил Зеленский в ходе рабочей поездки в Николаев в среду.

Он также сообщил, что этот вопрос будет решен после выборов.

"Будет новый премьер-министр – мы уволим этого человека", - сказал президент.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский пообещал попросить Гройсмана помочь в увольнении главы Укртрансбезопасности Ноняка.

Михаил Ноняк назначен главой Укртрансбезопасности решением правительства 20 апреля 2016 года. До этого занимал должность заместителя главы этой службы с января 2016 года. Ранее, с апреля 2014 года Ноняк занимал пост заместителя министра доходов и сборов.