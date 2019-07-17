Гройсман считает призыв к демократам голосовать за "партию Порошенко" предвыборной манипуляцией

Премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман просит правоохранительные органы проверить возможные нарушения избирательного законодательства в ходе антиагитации в Интернете против партий демократического толка.

"Хотел бы обратиться к вам, Арсен Борисович (глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков – ИФ), и Нацполиции... Сегодня дискредитируются абсолютно все политсилы демократического лагеря. Более того, навязываются истории, которые не имеют ничего общего с реальностью... Я рассчитываю, что правоохранительные органы дадут этому вопросу серозную оценку", - сказал Гройсман на заседании правительства в среду.

В частности, лидер "Украинской стратегии" отметил, что в информпространстве пропагандируется мысль, что необходимо на парламентских выборах голосовать за "Европейскую солидарность" как якобы единственную политсилу, которая имеет проходной рейтинг.

"Мы проанализировали, сегодня есть десятки аккаунтов в интернете, которые финансируются с разных неполитических финансовых источников. Я считаю, что тут есть юридическая составляющая, что такие вещи финансируются вне избирательных фондов", - добавил Гройсман.