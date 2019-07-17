Политика

14:20 17.07.2019

Зеленский предложил местному активу составить short list кандидатов на главу Николаевской ОГА

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Зеленский предложил местному активу составить short list кандидатов на главу Николаевской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Николаев предложил местному активу составить список людей, которые могли бы возглавить Николаевскую областную государственную администрацию, и пообещал после этого в течение недели назначить главу ОГА.

"Найдете главу? Найдите. Вы же адекватные, ответственные граждане. Соберитесь всеми продвинутыми людьми, выпишите людей, которые достойны", - сказал он в среду во время поездки в Николаев, общаясь с активистами и местными чиновниками.

Один из присутствующих озвучил идею составить короткий список (англ. short list) кандидатов на главу облгосадминистрации из 5-7 человек.

"Вы сделаете short list и назначим в течение недели. Дайте этих людей. Думаете, легко? Никто не хочет", - ответил Зеленский.

Теги: #зеленский #кадры #николаевская_область
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