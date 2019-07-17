Политика

13:52 17.07.2019

Зеленский предлагает парламенту 18 июля отсрочить на 90 дней штрафы для тех, кто не успеет вовремя растаможить "евробляхи"

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Зеленский предлагает парламенту 18 июля отсрочить на 90 дней штрафы для тех, кто не успеет вовремя растаможить "евробляхи"

Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную Раду рассмотреть законопроект, который отложит на 90 дней применение штрафных санкций к тем, кто не успеет в установленный срок растаможить автомобили на европейских номерах (так называемые "евробляхи").

"Предложение пока что звучит о 90 днях отсрочки для применения штрафных санкций. За эти 90 дней новый парламент и правительство предложат механизмы, каким образом, наконец, урегулировать эту проблему", - сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка на брифинге в Киеве в среду.

Он отметил, что третья законодательная инициатива Зеленского, предложенная на внеочередное заседание Рады 18 июля, появилась в повестке дня совсем недавно после одной из региональных поездок президента.

"Во время одной из региональных поездок главы государства к нему обратилось много людей с тем, что с 24 августа к тем людям, которые не смогли вовремя растаможить автомобили на так называемых еврономерах, будут применены значительные штрафные санкции", - пояснил замглавы ОП.

Рябошапка указал, что по информации Министерства инфраструктуры и МВД в Украине сегодня приблизительно от 600 до 800 тыс. автомобилей, которые до сих пор не растаможены и находятся на иностранной регистрации.

Он добавил, что в случае непринятия такого законопроекта парламентом может привести к достаточно серьезным конфликтам, "когда полиция начнет применять санкции, изымать автомобили".

Как сообщалось, жесткие штрафные санкции для владельцев "евроблях" должны были вступить в силу 22 мая, и предполагали как штрафы, таки и возможность конфискации автомобиля. Владельцы "евроблях" в течение двух дней митинговали под Верховной Радой с требованием продлить период "легализации".

Кроме того, принятым законопроектом Рада исключила трансформаторы с жидким диэлектриком мощностью более 10000 кВА из перечня освобожденного от НДС импорта.

Как сообщалось, отменить освобождение от уплаты НДС импорта таких трансформаторов просил производитель этой продукции – "Запорожтрансформатор", заявлявший, что такая льгота для импортных трансформаторов может привести к ликвидации предприятия из-за неконкурентоспособности его продукции.

Помимо этого, принятым законопроектом Рада по просьбе участников рынка расширила определение "виски".

Затем Верховная Рада Украины отсрочила введение штрафных санкций до 21 августа текущего года.

Теги: #еврономера #зеленский #штрафы
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